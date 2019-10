Details bekend van laatste ronde SDE+-regeling oude stijl

Vanaf 29 oktober kan weer subsidie worden aangevraagd vanuit de regeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+). De details van de regeling zijn bekendgemaakt; het is de laatste keer openstelling van de regeling in de huidige vorm.

De najaarsronde van de SDE+ loopt tot en met 14 november en is bedoeld voor projecten die duurzame energie opleveren. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst beoordeeld.

Nieuw: transportindicatie

Er is in totaal € 5 miljard subsidie beschikbaar. Die komt in drie fasen beschikbaar. Fase 1 is voor projecten met een fasebedrag lager dan of gelijk aan € 0,090/kWh (hernieuwbare elektriciteit en/of warmte) of € 0,064/kWh (hernieuwbaar gas). Aanvragen in deze fase kunnen vanaf 29 oktober 2019 om 9.00 uur worden aangevraagd.De tweede fase geldt voor projecten met een fasebedrag lager dan of gelijk aan € 0,110/kWh (hernieuwbare elektriciteit en/of warmte) of € 0,078/kWh (hernieuwbaar gas) en is open vanaf 4 november 2019, 17.00 uur. De derde fase is voor projecten met een fasebedrag lager dan of gelijk aan € 0,130/kWh (hernieuwbare elektriciteit en/of warmte) of € 0,092/kWh (hernieuwbaar gas) en is geopend vanaf 11 november 2019 om 17.00 uur.

Vanaf deze aanvraagronde is een transportindicatie verplicht gesteld: een verklaring waarin de netbeheerder aangeeft de benodigde transportcapaciteit voor het project te kunnen leveren. De verplichting geldt voor hernieuwbare elektriciteit uit zon, wind, water of een combinatie en voor warmte uit biomassa. Voor een productinstallatie moet toestemming van de locatie-eigenaar zijn afgegeven. Daarvoor is een standaardformulier ‘Model toestemming locatie-eigenaar’ geïntroduceerd. Wie geen eigenaar is van de beoogde locatie, moet het formulier – ingevuld en ondertekend door de eigenaar of eigenaren van de locatie – met de aanvraag meesturen. Aanvragen kunnen worden ingediend via het eLoket van RVO.nl. Het is mogelijk de aanvraag enkele weken voorafgaand aan de openstelling al klaar te zetten.

Eerder liet Alfa al weten er rekening mee te houden dat in de vernieuwde subsidieregeling geen subsidie meer is opgenomen voor zonnepanelen.