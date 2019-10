Verschillen in invulling IFRS 16 verwarren analisten en beleggers

Bedrijven met een AEX-notering gaan volstrekt verschillend om met IFRS 16, die openheid moet geven over huur- en leaseuitgaven, schrijft het FD. Daardoor kunnen analisten en beleggers ondernemingen slechter vergelijken.

IFRS 16 is volgens het dagblad de grootste verandering in jaren voor zowel bedrijven als beleggers. Vanaf dit jaar moeten beursfondsen langdurige huur- en leasecontracten als schuld op de balans zetten, terwijl die verplichtingen voorheen nauwelijks te zien waren in de jaarrekening. Dat moet de vergelijkbaarheid van bedrijven verbeteren. Volgens cijfers van PwC is door de nieuwe regel de schuld van AEX-bedrijven met een kwart toegenomen. Er staat nu voor € 46 miljard aan extra schulden op de balans. Volgens het PwC-onderzoek kwam eind vorig jaar de schuld bij de AEX- en Midkap-bedrijven overeen met 1,5 keer de EBITDA, dat is door de boekhoudregel nu 1,8.

Vier verschillende EBITDA’s

Op basis van de meest recente halfjaarcijfers concludeert het FD dat de manier waarop bedrijven hun nieuwe cijfers vergelijken met de oude rapportages sterk verschilt. Zo heeft Ahold Delhaize de vergelijkende resultaten over vorig jaar wel aangepast, maar bodemonderzoeker Fugro en sportschool Basic-Fit niet. Volgens een analist van een grootbank komt er ‘een wildgroei aan rapportages’. Basic-Fit vermeldt liefst vier verschillende EBITDA’s.

Na volgend jaar meer duidelijkheid

Boekhoudstandaardeninstituut IASB stelt dat de markt nog moet wennen aan de nieuwe cijfers. ‘We verwachten dat sommige bedrijven in 2019 nog alternatieve cijfers blijven toepassen, aangezien er nog geen vergelijkende historische cijfers zijn. Vanaf 2020 zal dat afnemen als de markt meer gewend is aan de gevolgen van IFRS 16.’

Ook verschillen bij analisten

Door de diversiteit aan toepassingen gaan ook analisten verschillend om met IFRS 16. Niet iedereen betrekt de nieuwe regel in de prognoses. Beleggers hebben daardoor minder duidelijke informatie over de prestatie van bedrijven. ‘De consensus is nu niet helemaal de waarheid’, zegt belegger Arjan Palthe van het NN Dutch Fund. ‘Er lopen twee systemen door elkaar.’ Maar volgens hem en andere analisten was het bij veel beleggers en analisten altijd al normaal om te kijken naar de verplichtingen van bedrijven met veel huur- en leaseuitgaven.

Bron: FD