Apple’s nieuwe MacOS ondersteunt veel aangiften voor ondernemers niet

De Belastingdienst meldt dat Apple’s nieuwe MacOS Catalina 10.15 een aantal aangiften voor ondernemers niet ondersteunt. Aangifte loonheffingen (over 2019 of eerder), aangifte vennootschapsbelasting (over 2018 of eerder) of aangifte inkomstenbelasting (over 2014) doen met de Apple-versies via het oude portaal voor ondernemers kan met de laatste upgrade van het besturingssysteem naar macOS Catalina 10.15 niet meer. Dat geldt ook voor de aangifte inkomstenbelasting over 2014 voor particulieren en buitenlandse belastingplichtigen.

Catalina 10.15 ondersteunt geen 32-bits applicaties meer. De betreffende aangiften zijn 32-bits applicaties en kunnen niet omgezet worden naar 64-bits applicaties.

Het gaat om de volgende aangiften:

de aangiften loonheffingen over 2014 tot en met 2019

de aangifte vennootschapsbelasting over 2013 tot en met 2018

de aangifte inkomstenbelasting over 2014 voor ondernemers

de aangifte inkomstenbelasting over 2014 voor particulieren

de aangifte inkomstenbelasting over 2014 voor buitenlandse belastingplichtigen

Wat kunt u doen?

Voor de loonaangiften over 2019 kunt u overstappen naar het nieuwe portaal, Mijn Belastingdienst Zakelijk. Dat geldt ook voor de aangifte vennootschapsbelasting over 2018, tenzij uw bedrijf een fiscale eenheid is of aangifte doet in een andere valuta dan de euro. Meer informatie over Mijn Belastingdienst Zakelijk leest u bij Wat kan ik met Mijn Belastingdienst Zakelijk?

De aangifte inkomstenbelasting over 2014 voor particulieren kunt u doen via Mijn Belastingdienst. Buitenlandse belastingplichtigen kunnen deze aangifte op papier doen. Het formulier is op te vragen bij de BelastingTelefoon Buitenland.

Voor de andere aangiften kan de fiscus alleen deze alternatieven bieden:

U kunt aangifte doen met de Windows-versies.

U kunt gebruikmaken van andere (commerciële) software of van een intermediair.

Bron: Belastingdienst