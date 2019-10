De AFM heeft handvatten voor accountantsorganisaties bekendgemaakt om de Systematische Integriteitsrisico Analyse (SIRA) toe te passen. ‘De SIRA stelt hen beter in staat om incidenten, waaronder betrokkenheid bij strafbare feiten zoals witwassen, terrorismefinanciering en corruptie, te voorkomen.’

Volgens de toezichthouder kan de analyse ook bijdragen aan het beperken van de impact van incidenten. ‘Dit geldt zowel voor de eigen organisatie als voor werkzaamheden voor controlecliënten.’

Het is van belang dat accountantsorganisaties kritisch en doorlopend hun eigen beheersing van integriteitsrisico’s beoordelen en waar nodig aanscherpen. ‘De AFM, de NBA en de SRA willen dat alle accountantsorganisaties dit uiterlijk eind 2020 aantoonbaar doen.’ De AFM heeft in een verkenning bij 27 niet-OOB-accountantsorganisaties de SIRA opgevraagd en beoordeeld. ‘Uit deze verkenning blijkt dat sommige accountantsorganisaties hier goede voortgang boeken. Binnen de onderzochte groep is echter ook ruimte voor verbetering én versnelling. De AFM denkt dat deze praktische handvatten hier een bijdrage aan kunnen leveren.’ De toezichthouder doet dat door de inzichten uit de verkenning te delen en per processtap enkele handvatten te geven voor een systematische analyse van integriteitsrisico’s. ‘De handvatten zijn gebaseerd op goede, praktische voorbeelden die de AFM tijdens de verkenning tegenkwam.’

SIRA goed hulpmiddel

Accountants bepalen zelf hoe zij integriteitsrisico’s in beeld brengen, maar de SIRA is een goed hulpmiddel, benadrukt de AFM. ‘In het bijzonder blijkt dat de SIRA organisatiebrede risico’s in kaart brengt en zichtbaar maakt in plaats van alleen de risico’s bij de klant- en opdrachtacceptatie en –continuatie. Ook vergroot het het bewustzijn binnen de accountantsorganisatie over integriteitsrisico’s, doordat risico’s systematisch en op eenduidige wijze worden vastgelegd. De SIRA geeft ook invulling aan de risicobeoordeling op grond van de Wwft.’

Lees hier de handvatten van de AFM