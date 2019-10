UWV luidt noodklok: veel werkgevers nog niet over op eHerkenning

Vanaf 1 november moeten werkgevers via eHerkenning hun zaken regelen op het werkgeversportaal van UWV. Recente cijfers laten echter zien dat veel ondernemers de stap naar eHerkenning nog niet hebben gemaakt. Dit kan onwenselijke gevolgen hebben voor werknemers, waarschuwt de uitkeringsinstantie. Het risico bestaat dat zij straks bijvoorbeeld hun ziekte- of zwangerschapsuitkering niet op tijd ontvangen.

Zorgelijk

Met eHerkenning brengt UWV de beveiliging van het portaal naar een hoger niveau en voldoet zo aan de eis van de Autoriteit Persoonsgegevens om te werken met meerfactor-authenticatie. Marije Wolsink, directeur Klant & Service: ’Sinds vorig jaar is inloggen met eHerkenning bij ons al mogelijk. In de tussentijd hebben wij werkgevers op allerlei manieren geïnformeerd. Het is zorgelijk om te zien dat veel werkgevers de stap nog niet gemaakt hebben. Op dit moment heeft slechts 18,6% van de werkgevers al een keer met eHerkenning ingelogd op ons portaal. Dit kan grote gevolgen hebben voor werknemers die voor de verstrekking van hun uitkering afhankelijk zijn van de meldingen van werkgevers. Dit willen we voorkomen. Daarom gaan we de oude inlogmethode in fases dichtzetten’.

Dichtzetten accounts

UWV start met het dichtzetten van de accounts van bedrijven die de afgelopen periode al een keer zijn ingelogd via eHerkenning, vervolgens accounts waarop al meer dan twee jaar niets is gebeurd en daarna achtereenvolgend kleine werkgevers, middelgrote werkgevers, intermediairs, eenmanszaken en grote werkgevers. Zo kan de overstap gecontroleerd verlopen en wordt zoveel mogelijk voorkomen dat werkgevers straks tijdelijk meldingen op papier moeten doen.

Vijf voor twaalf

Marije Wolsink: ‘We moeten de oude inlogmethode begin volgend jaar volledig afsluiten anders legt de Autoriteit Persoonsgegevens ons alsnog een last onder dwangsom op. Het is echt vijf voor twaalf. Het proces om een eHerkennings-middel te verkrijgen kan enkele dagen, maar ook enkele weken in beslag nemen. Het aantal aanvragen van eHerkenning is in korte periode enorm gestegen. Hierdoor is ook de verwerkingstijd opgelopen bij alle leveranciers van eHerkenning. Het is dan ook belangrijk dat werkgevers zo snel mogelijk actie ondernemen. Alleen zo kunnen ze gebruik blijven maken van de dienstverlening van UWV’. De komende periode blijft UWV in samenwerking met andere overheidsorganisaties werkgevers wijzen op de noodzaak om eHerkenning aan te schaffen. Werkgevers krijgen een week voordat de oude methode wordt dichtgezet een laatste bericht.

eHerkenning: beveiliging werkgeversportaal naar hoger niveau

UWV verwerkt op het werkgeversportaal gezondheids-, persoons- en inkomensgegevens van werknemers. Werkgevers geven die informatie door zodat UWV deze kan gebruiken als de basis voor uitkeringen. Met eHerkenning brengt UWV de beveiliging van het portaal naar een hoger niveau en voldoet zo aan de eis van de Autoriteit Persoonsgegevens om te werken met meerfactor-authenticatie. Bijkomend voordeel is dat werkgevers eHerkenning kunnen gebruiken bij meer dan 400 (overheids)organisaties.

Meer informatie over eHerkenning kijk op uwv.nl/eherkenning of eherkenning.nl