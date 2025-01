Steeds meer afspraken over werken in de trein

Werknemers maken steeds vaker afspraken met hun werkgever over werken in het openbaar vervoer, blijkt uit een analyse van mobiliteitskaartaanbieder Shuttel.

Shuttel voert het mobiliteitsbeleid uit van 125 grote werkgevers, onder wie BDO, Fugro en FrieslandCampina. Voor het onderzoek analyseerde het ruim 416.000 treintransacties van 16.889 werknemers. Daaruit bleek dat werknemers steeds vaker eerder naar huis vertrekken om de spits te mijden en vaker eerste klas reizen. “Werknemers willen meer autonomie over de indeling van hun werkweek en steeds meer werkgevers spelen daar mede dankzij de krappe arbeidsmarkt op in”, stelt mobiliteitsspecialist Bart Horstman van Shuttel in De Telegraaf.

Meer focus in eerste klas

Wie eerste klas reist, heeft in 80% van de gevallen een reistijd van langer dan dertig minuten. “De combinatie van een lange reis en de eerste klas biedt meer mogelijkheden om gefocust te werken. Dat doe je niet zo snel als je maar tien minuten hoeft te reizen in een overvolle trein, tram of bus.” Daarnaast gaan mensen gemiddeld ’s ochtends dertig minuten eerder op pad en gaan ze aan het eind van de dag dertig minuten eerder naar huis, blijkt uit de gegevens. Volgens Horstman bevorderen zulke afspraken naast de productiviteit ook de werktevredenheid en vitaliteit. Hij adviseert organisaties om flexibele werktijden in hun beleid te integreren.

Elektrisch rijden vooral buiten de Randstad

Shuttel signaleerde eerder dat werknemers vooral buiten de Randstad met een elektrische leaseauto naar hun werk gaan: in Drenthe pakt 28% de elektrische auto, in Zuid-Holland is dat slechts 2%, bleek uit data van 250.000 werknemers die reizen met Shuttel. Dat komt onder meer door de kortere woon-werkafstanden in de Randstad en de betere beschikbaarheid van openbaar vervoer. Bovendien blijkt Zuid-Holland maar weinig laadpalen te hebben per hoofd van de bevolking.

