Wolters Kluwer ontvangt PSD2-licentie van De Nederlandsche Bank

Wolters Kluwer Tax & Accounting Nederland heeft een PSD2-licentie ontvangen van De Nederlandsche Bank (DNB). Volgens het bedrijf is de licentie een belangrijke mijlpaal om te investeren in het bouwen van nieuwe bankkoppelingen in de Twinfield Boekhouden-software.

Onder de nieuwe PSD2-wetgeving, die van kracht is vanaf 14 september 2019, moet het aanbieden van softwarefuncties die rekening- en transactie-informatie uitwisselen met banken worden uitgevoerd onder toezicht van DNB. De Europese PSD2-maatregel verplicht banken om rekeninghouders in staat te stellen gratis rekeninginformatie uit te wisselen met externe partijen. Als gevolg hiervan zullen banken hun oude bankkoppelingen geleidelijk gaan afbouwen, wat betekent dat mutaties op de zakelijke rekening niet langer automatisch worden bijgewerkt in de boekhouding. Met de verleende ‘AISP onder PSD2-regelgeving’ vergunning, heeft Wolters Kluwer de mogelijkheid om nieuwe bankkoppelingen op basis van PSD2 in Twinfield Boekhouden te bouwen en onze service voor de bankkoppelingen van de toekomst te ontwikkelen. Dit stelt accountants en MKB-bedrijven in staat om veel manueel werk te vermijden en ook te zorgen dat ondernemers hun cashflow goed kunnen beheren.

“Maar we doen meer dan dat”, zegt Frank van Vliet, Managing Director van Wolters Kluwer Tax & Accounting Nederland. “We werken ook aan een oplossing om onze klanten te helpen met de PSD2-verplichting om hun toestemming voor een PSD2-koppeling elke 90 dagen te vernieuwen. We investeren echt in innovatie rondom PSD2 om onze klanten op de beste manier te helpen wanneer ze daar echt baat bij hebben.”

Robert Baars is PSD2-projectleider bij Wolters Kluwer Tax & Accounting Nederland. “Ik ben erg blij met deze licentie en de constante en constructieve dialoog met De Nederlandsche Bank. PSD2 wordt de komende tijd steeds belangrijker voor accountants. Alle banken moeten een (gratis) PSD2-link aanbieden met een constante verlenging van de toestemming van 90 dagen door de rekeninghouder. Met de licentie “Account Information Service” worden we opnieuw erkend als een vertrouwde partij en kunnen we beginnen met investeren in nieuwe functies voor toekomstige bankkoppelingen.”