DNB-verlies daalt fors, maar dividend blijft tot 2028 uit

Het verlies van De Nederlandsche Bank is in 2025 scherp afgenomen tot 967 miljoen euro, tegenover ruim 3,2 miljard euro een jaar eerder. Dat meldt het FD. Ondanks die verbetering hoeft het ministerie van Financiën tot en met 2028 nog niet te rekenen op dividend van de centrale bank.

Volgens DNB zijn de verliezen vooral het gevolg van het eerdere ECB-beleid van grootschalige obligatieaankopen. Die portefeuille levert relatief weinig rente op, terwijl de centrale bank de afgelopen jaren juist veel rente moest vergoeden over overtollige tegoeden van commerciële banken. Doordat de depositorente in 2025 daalde en aflopende leningen niet meer worden geherinvesteerd, liep dat verlies wel duidelijk terug.

Kosten onder begroting

Onder de zogeheten monetaire operaties resteerde vorig jaar een min van 1,2 miljard euro. Daar stond tegenover dat DNB met de eigen beleggingsportefeuille van aandelen en obligaties een positief resultaat van 602 miljoen euro behaalde. Ook bleven de kosten met 571,3 miljoen euro onder de begroting.

Het verlies is ten laste gebracht van het kapitaal en de reserves, die daardoor zijn gedaald tot 3,2 miljard euro. DNB verwacht dat de verliezen de komende jaren verder afnemen, maar nog wel tot en met 2028 aanhouden. Vanaf 2029 rekent de centrale bank weer op een positief resultaat.

Volgens DNB-president Olaf Sleijpen is er geen reden tot zorg over de uitvoering van de kerntaken, ook niet als de kapitaalpositie verder onder druk komt te staan. Wel erkent hij dat aanhoudende verliezen niet goed zijn voor de geloofwaardigheid van de instelling.

