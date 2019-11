‘Kennisgebrek en cultuur belemmeren accountant in gebruik IT’

Een aanzienlijk deel van de accountantskantoren (38%) vindt dat de beroepsgroep terughoudend is in het gebruik van IT. Dat komt met name door gebrek aan IT-kennis en de bedrijfscultuur, zo blijkt uit onderzoek van de kennisgroep Accounttech van de NBA.

Tussen juli en september 2019 werden 727 NBA- en Norea-leden bevraagd over IT-gebruik. De respondenten waren werkzaam in het openbaar beroep, als intern- of overheidsaccountant en in het bedrijfsleven en de non-profitsector. Accounttech wilde inzicht krijgen in het gebruik van technologie in de eigen organisatie en bij klanten van openbaar accountants.

UBL nog weinig gebruikt

In de eigen organisatie maken accountantskantoren veel gebruik van cloudcomputing, mobiele apps, portals, SBR en Scan & Herken. Het gebruik van UBL, Tekst & Voice, Biometrie, Bring your own Devices (BYOD) en RGS blijft achter, net als technologieën rondom het digitaliseren van processen en de beveiliging daarvan. Ook noviteiten als kunstmatige intelligentie, Internet of Things, machine learning of process mining scoren laag.

‘Klanten gaan niet zo snel’

Openbaar accountants denken dat de ontwikkelingen bij hun klanten op het gebied van IT-gebruik nog trager gaan dan bij henzelf. ‘De opmerking ‘klanten gaan niet zo snel’ werd meerdere keren gemaakt. Voorts geven de respondenten aan geen technologieën te missen in de lijst van de 28 technologieën die hun is voorgelegd.’ Dat is volgens Accounttech verontrustend; de verwachting was dat respondenten met een lijst van aanvullende technologieën zouden komen. ‘Dit roept de vraag op of accountants werkelijk weten wat er op het terrein van IT bij hun klanten speelt.’

Gebrek aan kennis en te weinig bereidheid om te veranderen zijn volgens accountants de belangrijkste belemmeringen om meer IT te gaan gebruiken. Ook de wet- en regelgeving wordt vaak genoemd, zonder dat duidelijk wordt om welke wetten en regels het dan gaat.

Koplopers gezocht

Accounttech gaat naar aanleiding van het onderzoek een aantal kantoren benaderen om beter inzicht te krijgen in belemmeringen voor het gebruik van IT. ‘Mogelijk kan de weerstand tegen het gebruik van nieuwe IT-tools bij kantoren worden weggenomen door goede voorbeelden bij enkele koplopers te tonen.’ Er wordt dan ook gezocht naar kantoren die (op onderdelen) vooroplopen met het gebruik van IT en andere accountants een kijkje in de keuken willen gunnen.

Bron: Accountant.nl