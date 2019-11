Harde botsing fiscus en erfgenamen over verborgen erfenis oud-lid Hoge Raad

De Belastingdienst botst flink met de erfgenamen van het in 2006 overleden oud-lid van de Hoge Raad Jos van der Vorm. Via een kort geding bij de rechtbank Den Haag probeert de fiscus meer informatie te krijgen over de verborgen gehouden nalatenschap van Van der Vorm, meldt het FD.

Panama Papers

Jos van der Vorm was lid van de Belastingkamer van de Hoge Raad en dook enige tijd geleden op in de Panama Papers. Hij bleek buiten het zicht van de Nederlandse fiscus een vermogen van ongeveer 7,6 miljoen euro te hebben aangehouden op de Britse Maagdeneilanden.

Stiefdochters

Een deel van dat vermogen was bestemd voor twee stiefdochters. De stiefdochters zeggen pas in 2016 van de trusts te hebben gehoord en verder alle informatie hierover al te hebben gedeeld met de fiscus. De Belastingdienst trekt die onwetendheid echter in twijfel.

Dwangsom

De Belastingdienst eist op last van een dwangsom meer informatie over de inmiddels opgeheven trusts. De zussen hebben op hun beurt juist bezwaar gemaakt tegen navorderingen, met als argument dat zij niet konden beschikken over trusts waarvan zij geen weet hadden. De rechter doet op 4 december uitspraak.

Bron: FD