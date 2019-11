‘Justitie onderzoekt mogelijke nalatigheid witwascontrole ABN AMRO’

Het Openbaar Ministerie onderzoekt zeven zaken waarbij ABN AMRO wellicht nalatig is geweest bij de controle op witwassen. Een van die zaken is de betaling van steekpenningen door het Braziliaanse bedrijf Odebrecht. Dat zou deels via rekeningen van ABN AMRO zijn gelopen, meldt NRC Handelsblad.

Ongebruikelijke transacties en cliëntenonderzoek

ABN AMRO zou ‘gedurende een langere periode ongebruikelijke transacties niet, of niet op tijd hebben gemeld’. De bank zou bovendien ‘geen of onvoldoende cliëntenonderzoek hebben gedaan en niet (tijdig) afscheid hebben genomen van klanten’.

FIOD & FIU

Het FD meldde in februari al dat de FIOD vermoedt dat er voor zeker 100 miljoen euro aan steekpenningen via Nederlandse bedrijven is gelopen. Trustkantoren en belastingadviseurs die vermoedelijk de miljoenen smeergeld van Odebrecht doorsluisden, vielen op bij een bank, die dit meldde bij de Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU). Om welke bank het daarbij gaat is niet bekend.

Bron: NRC/FD