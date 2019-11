‘Kwart zelfstandigen wil verplichte administratietest ZZP’ers’

26 procent van de Nederlandse ZZP’ers is voor een verplichte administratietest voor zelfstandigen, om er zeker van te zijn dat zij hun administratie correct bijhouden. Dat stelt online uitzendbureau Inhuren.com op basis van een onderzoek door PanelWizard onder 731 Nederlandse ZZP’ers. Van alle ondervraagde zelfstandigen zou 22 procent graag (meer) ondersteuning krijgen bij het bijhouden van de eigen administratie.

Vooral jonge (vaak startende) zelfstandigen lijken de administratie een lastige klus te vinden. Zo zou 44 procent van de ZZP’ers jonger dan dertig jaar graag (meer) ondersteuning op dit gebied. “Verkeerde bedragen, geen btw berekenen en hele jaarrekeningen op een kladblaadje geschreven; je kunt het zo gek niet opnoemen of we hebben het meegemaakt”, zegt Wouter Meens van Inhuren.com. “Gelukkig is een aanzienlijk deel van de ondervraagden zich bewust van deze tekortkomingen en staan ze open voor hulp. Door een administratietest bij de aanvraag van een KvK-nummer te verplichten, zorg je ervoor dat je aan zelfstandigen die het nodig hebben proactief – in plaats van achteraf – hulp kunt aanbieden.”

Negatieve gevolgen

Voor een groot gedeelte van de zelfstandigen lijkt administratieve hulp en/of bijscholing geen overbodige luxe. Zo zegt 45 procent van de zelfstandigen weleens fouten te hebben gemaakt bij hun eigen administratie. Opvallend is hierbij het hoge percentage jonge ZZP’ers dat weleens een administratieve blunder heeft begaan; 53 procent. Een op de zes ondervraagden (achttien procent) zegt hierdoor weleens voor een financiële verrassing zijn komen te staan en bij maar liefst veertien procent hebben administratieve fouten zelfs negatieve gevolgen gehad voor de winstgevendheid van hun onderneming. Meens: “Kleine foutjes zijn snel gemaakt, zeker wanneer je niet weet waar je op moet letten. Maar vergis je niet, dit kan vergaande gevolgen hebben voor de ZZP’er in kwestie. Als zelfstandige kun je dit voorkomen door, wanneer je niet helemaal zeker bent van je zaak, een specialist of professional te vragen om een tweede check uit te voeren.”

Vervelende klus

Uit het onderzoek blijkt dat naast een gebrek aan kennis, ook weerzin ZZP’ers opbreekt bij het in orde maken- en houden van hun administratie. Zo stelt 43 procent van hen de administratieve lasten als ‘vervelend’ te ervaren. Wederom spannen jonge zelfstandigen de kroon. Maar liefst 59 procent van hen vindt het bijhouden van hun administratie een vervelende klus. Meens: “Wij zien dat het aantal werkgevers dat gebruikmaakt van de ZZP-constructie de afgelopen jaren is toegenomen. Natuurlijk zijn er genoeg werknemers die met hun volle verstand voor het ZZP-schap hebben gekozen, maar er zijn er ook genoeg die er vanwege andere redenen zijn ingerold. Dan kan ik me voorstellen dat je de administratieve last die daarbij komt kijken als vervelend ervaart. Pas echter op dat opdrachtgevers of leveranciers hier geen misbruik van maken”. Opvallend genoeg zegt dertien procent van de zelfstandigen dat een opdrachtgever weleens heeft geprobeerd te profiteren van het feit dat hij of zij, zijn eigen administratie bijhoudt.

Bron: Inhuren.com