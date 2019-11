Het hulpmiddel ‘Waarde going concern berekenen vanaf 2016’ is geactualiseerd, meldt de Belastingdienst.

Het hulpmiddel kan voortaan ook worden gebruikt om de waarde going concern te berekenen van een agrarisch bedrijf dat in 2019 is verkregen door een erfenis of schenking. Deze waarde is nodig voor de aangifte erfbelasting of schenkbelasting.