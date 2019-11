Nederlandse bedrijven transparanter over belastingen

Nederlandse bedrijven waren nog nooit zo transparant op belastinggebied. Dat blijkt uit de Tax Transparency Benchmark van de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) bij 77 Nederlandse ondernemingen. De winnaar van de vijfde Tax Transparency Award is NN Group. Het bedrijf staat met een recordscore van 30 punten uit maximaal 35 punten bovenaan in de benchmark.

De Nederlandse bedrijven scoren gemiddeld 43% op de zes ‘Good Tax Governance Principles’ van VBDO en Oikos. Dit is aanzienlijk hoger dan de eerst gemeten 25% procent in 2015. Hoewel alle bedrijven samen gemiddeld slechts uitkomen op 43%, scoorde de top 10 nog nooit zo hoog. Over het algemeen rapporteren zij beter over risicomanagement, de implementatie van de belastingstrategie en maken zij beter inzichtelijk of de bedrijfsactiviteiten overeenkomen met de belastingafdracht in het desbetreffende land.

Belastingparadijzen

De door VBDO aangestelde jury waaronder prof. Hans Gribnau, hoogleraar aan Tilburg University en de Universiteit van Leiden merkt op dat deze zogenaamde ‘country-by-country’ informatie echter voor veel bedrijven niet verder komt dan de door de overheid aangestuurde richtlijnen. Gribnau: “Alhoewel bedrijven aangeven geen gebruik te maken van ‘belastingparadijzen’, wordt dit niet altijd aangetoond. Hier kunnen nog flinke stappen gezet worden.”

Geen accountantscontrole op belastingstrategie

Veel Nederlandse bedrijven laten de processen en uitvoering van hun belastingstrategie niet controleren. Dat dit op termijn zal gaan gebeuren is volgens de VBDO logisch, omdat stakeholders steeds meer belang hechten aan gevalideerde informatie. Die trend was ook zichtbaar bij duurzaamheidsrapportages. “De tijd dat belastinginformatie alleen maar als financiële informatie wordt gezien is wel voorbij. Dat blijkt ook uit het feit dat bedrijven hun fiscale strategie publiceren. Het is dan ook logisch dat de interne- en externe accountant hier naar kijken.” aldus Laskewitz.

Bron: VBDO