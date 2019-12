ING verwacht omzetgroei detailhandel in 2020

De omzet in de Nederlandse detailhandel zal in 2020 met 3 procent toenemen, net als dit jaar. Volgens het ING Economisch Bureau zal vooral omzetgroei te zien zijn bij webwinkels, supermarkten en de woon- en doe-het-zelfbranche. Elders is het beeld minder rooskleurig. ING denkt dat bij veel fysieke winkels in kleding, schoenen en elektronica de omzet zal haperen.

De bank stelt dat de economische omstandigheden in 2020 overwegend positief zijn voor winkeliers. De toenemende koopkracht en lichte verbetering van de werkgelegenheid geven consumenten ruimte om extra te besteden.

Huizenmarkt

Woon- en doe-het-zelfzaken profiteren volgens de bank van het beperkte woningaanbod en de stijgende huizenprijzen. Door de krapte op de huizenmarkt gaan huizenbezitters vaker de eigen woning opknappen en herinrichten met nieuw meubilair. Voor webwinkels denkt ING dat 2020 het achtste jaar op rij met dubbele groeicijfers zal worden.

Concurrentie webwinkels

Kleding-, schoenen- en elektronicawinkels hebben het juist moeilijker omdat dit branches zijn met sterke aanwezigheid van webwinkels. De grootste negatieve uitschieter is de speelgoedbranche, denkt ING. Door concurrentie van internet en sluiting van winkels dalen de verkopen van fysieke speelgoedwinkels naar verwachting met ruim 15 procent in 2020.

