Internetverkopen nemen fors toe

De omzet van de detailhandel is de maanden juli, augustus en september met 3,7 procent gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Het volume was 2,1 procent groter. Dit meldt het CBS.

Vooral internetverkopers en branches die verwant zijn aan de woningmarkt, zoals de meubel- en keukenbranche, zitten sterk in de lift.

Multichannel

De internetomzet was in het derde kwartaal 17,5 procent hoger dan een jaar eerder. Opvallend is dat de webverkopen van retailers die ook andere kanalen hebben (zoals fysieke winkels) het sterkst zijn gestegen: 21,7 procent. Bij de pure internetverkopers (postorderbedrijven en webwinkels) was de omzet 14,9 procent hoger.

Minder elektronica

In de non-foodsector werd in het derde kwartaal van dit jaar 3,0 procent meer omgezet dan in dezelfde periode in 2018. Vooral meubelwinkels (+8,5 procent) en de keuken- en vloerenwinkels (+8,1 procent) deden het goed. Daarentegen daalde de omzet bij de winkels in consumentenelektronica (-2,1 procent), schoenen (-0,5 procent) en kleding (-0,4 procent). Ook speelgoedwinkels moesten flink omzet inleveren (-18,0 procent). De foodsector zette 1,5 procent meer om.

Veel vertrouwen

De omzet van de detailhandel is al bijna 6 jaar elk kwartaal hoger dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. De laatste daling ten opzichte van een jaar eerder dateert van het vierde kwartaal van 2013. In de maanden juli, augustus en september steeg de vertrouwensindicator van 7,6 naar 12,9. De stijging wordt vooral veroorzaakt door verbeterde omzetverwachtingen.

Personeelstekorten

Het percentage detailhandelsbedrijven dat last heeft van een tekort aan personeel bereikte een nieuwe piek. Een op de zes bedrijven heeft daar mee te kampen. Het aantal faillissementen in de detailhandel stabiliseerde. Er gingen in het derde kwartaal 99 detailhandelsbedrijven failliet, 1 meer dan in het tweede kwartaal.

