AFM ziet nog weinig aandacht voor klimaatverandering in jaarrapportages

AEX- en AMX-beursgenoteerde ondernemingen rapporteren steeds meer over waardecreatie op de lange termijn, constateert de AFM. Maar het kan nog een stuk beter: ‘Er is wel ruimte voor kwalitatieve verbetering in de rapportage. Het moet specifieker en met meer diepgang.’ Zo wordt de klimaatverandering nog vaak doodgezwegen.

De AFM heeft gekeken naar de manier waarop over waardecreatie wordt gerapporteerd en in welke mate dit gebeurt. ‘Beleggers moeten namelijk goed geïnformeerde beslissingen kunnen nemen. Naast financiële informatie moet ook niet-financiële informatie beschikbaar zijn die relevant en van voldoende kwaliteit is, inclusief de bredere focus op lange termijn waardecreatie. Beleggers kunnen de risico’s en kansen waaraan een onderneming is blootgesteld dan beter begrijpen.’

Van de 39 ondernemingen die de AFM in haar verkenning onder de loep heeft genomen, biedt 85% inzicht in hoe waarde wordt gecreëerd en 69% rapporteert in welke vorm dat gebeurt. Waardecreatie is een belangrijk onderdeel van goede en informatieve verslaggeving, aldus de toezichthouder, omdat het een beter beeld geeft van de risico’s en kansen waaraan een onderneming is blootgesteld. ‘Een actueel voorbeeld hiervan zijn de effecten van klimaatverandering; deze kunnen de strategie, het bedrijfsmodel en de resultaten van ondernemingen sterk beïnvloeden. Dit geldt ook voor factoren als biodiversiteit, schaarste aan grondstoffen en de omgang met mensenrechten.’

Klimaat nog weinig belicht

Het klimaat blijft nog een ondergeschoven kindje, zo blijkt: ‘In de bestuursverslagen van ondernemingen komen nauwelijks toelichtingen voor met betrekking tot de effecten van klimaatverandering. Gezien de urgentie van het onderwerp klimaatverandering, zijn de toelichtingen op de effecten van klimaatverandering door en op de bedrijfsvoering noodzakelijk.’ Rapporteren over klimaatimpact wordt steeds belangrijker: dit jaar heeft de Europese Commissie nieuwe richtsnoeren gepubliceerd voor klimaatrapportage door ondernemingen, als onderdeel van het actieplan duurzame financiering. In de Corporate Governance Code is vanaf 2016 langetermijnwaardecreatie al meer centraal gesteld.

Te algemeen

Rapporteren over waardecreatie kan specifieker en er kan meer aandacht worden besteed aan eventuele waardevernietiging: ‘de andere kant van dezelfde medaille’. In het waardecreatiemodel kunnen ondernemingen daarnaast nog beter inzicht geven in de effecten van de gekozen strategie op de lange termijn. Beursgenoteerde ondernemingen willen nog weleens in algemeenheden blijven hangen: 51% van de beursgenoteerde ondernemingen rapporteert te generiek over waardecreatie, aldus de AFM. ‘Deze ondernemingen maken gebruik van algemene omschrijvingen, hebben geen duidelijk waardecreatiemodel en lichten dit niet of zeer beperkt toe. Ook richten zij zich in de rapportage voornamelijk op financiële waardecreatie. De samenhang tussen de verschillende kapitalen is veelal nog niet duidelijk uitgewerkt in het bestuursverslag.’

Middellange termijn onderbelicht

Bijna een kwart (23%) van de ondernemingen maakt onderscheid tussen korte, middellange en lange termijnen. ‘33% van de ondernemingen rapporteert voornamelijk specifiek over kortetermijnwaardecreatie. In meer algemene bewoordingen wordt gerapporteerd over langetermijnwaardecreatie. Weinig ondernemingen hebben in de jaarverslaggeving aandacht besteed aan waardecreatie op de middellange termijn.’

Risico’s niet-financieel kapitaal

De meeste ondernemingen geven goed inzicht in de financiële resultaten (87%) en risico’s (79%), constateert de AFM. Daarnaast rapporteert meer dan de helft (59%) specifieke resultaten ten aanzien van natuurlijk kapitaal. ‘Een minderheid (13%) van de ondernemingen in de populatie gaat vervolgens in op de risico’s. Intellectueel en vervaardigd kapitaal worden in het waardecreatiemodel genoemd, maar de risico’s en resultaten zijn vervolgens niet verder uitgewerkt in de jaarverslaggeving.’

Rol accountant

Van de onderzochte ondernemingen laat 44% assurancewerkzaamheden door de accountant uitvoeren op de gerapporteerde niet-financiële informatie. ‘Deze ondernemingen kiezen voor een externe accountant en niet voor een andere externe partij. De meerderheid van de verstrekte separate verklaringen bij de niet-financiële informatie is op basis van beperkte mate van zekerheid.’

In de verkenning heeft AFM enkele best practices opgenomen, zoals uit de jaarverslagen van Arcadis, Heineken en Unilever.