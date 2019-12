Accountant: Hoe help jij je klant in 2020?

Het einde van het jaar komt eraan. Tijd om samen met je klant financieel terug te blikken en zijn prestaties in kaart te brengen. Als je in het begin van volgend jaar bij je klant aan tafel zit, is dat dan ook wat je met ‘m bespreekt? Het zal voor je klant vast prettig zijn om te horen dat het in het afgelopen jaar beter ging dan het jaar ervoor. Maar hij is een ondernemer, hij kijkt vooruit. Wat heeft 2020 voor hem in petto?

Het bedrijf van je klant kan altijd beter. Kosten verlagen, groeien door meer personeel aan te nemen of de omloopsnelheid van voorraden te verhogen. Er zijn vele knoppen waar je als ondernemer aan kunt draaien. Maar welke dat zijn en welke effecten deze hebben, dat vraag je aan je accountant. Een goede accountant biedt namelijk niet alleen een terugblik in de vorm van een jaarverslag, maar ook een vooruitblik.

Hiervoor neem je de jaarrekeningen van de afgelopen jaren over in Excel en laat hier de door jouzelf bedachte formules op los. Een paar uur én een paar frustraties met Excel-macro’s later, ligt er een mooie prognose voor je klant. Maar… je hebt vast meer dan één klant en je hebt al werk genoeg. Dus kan dat niet makkelijker?

Natuurlijk kan dat makkelijker! Met Fyndoo Advise importeer je de financiële cijfers van de afgelopen jaren en met slechts twee muisklikken maak je een volautomatische prognose voor het komende jaar. De grafieken op het dashboard bieden een helder bespreekstuk voor wanneer je bij je klant bent. Zo kan je hem helpen bij de keuzes die hij komend jaar gaat maken; Moet ik mijn financieringen eens gaan herzien? De rente is nu immers laag. En wat betekent het als ik het voor elkaar krijg om mijn omzet met een kwart te laten toenemen, verdien ik dan écht meer?

Hoe werkt een automatische prognose?

Een automatische prognose betekent niet dat het allemaal magie is wat er gebeurt. Onze prognose werkt op basis van vaste rekenregels. Die regels herkennen bijvoorbeeld een trend in de omzet en trekken die trend door. Of ze relateren de groei van de bedrijfskosten aan recente inflatiecijfers. De verkoopkosten worden doorgetrokken, waarbij een seizoenspatroon op maandbasis zelfs behouden kan blijven. Welke regels er worden toegepast, dat kun je helemaal zelf bepalen. Bij de standaardprognose zijn deze keuzes al voor je gemaakt, op basis van jarenlange ervaring (en vele duizenden prognoses die al zijn gemaakt!).

Voor het bijsturen van zo’n prognose kun je allerlei routes kiezen. Je kunt een basisprognose zónder rekenregels maken, zodat je zelf kiest welke trends je gaat toepassen. Of je kiest juist de vooraf ingevulde prognose, die je naar behoefte kunt fine-tunen. Net wat je wilt. Het enige wat je sowieso niet hoeft te doen is de formules bedenken en uit te werken. En zo kun je ook waarborgen dat de prognoses die je voor je klanten maakt allemaal op basis van dezelfde rekenregels en uitgangspunten zijn gemaakt. Wel zo handig, want dat betekent dat je niet voor iedere klant opnieuw een model hoeft te maken, zoals je waarschijnlijk in Excel wel zou doen. Dat werkt tijdbesparend, en kwaliteitsverhogend.

Help je klant volgend jaar nog beter dan je dit jaar deed!

Voor iedere klant slechts een kwartiertje werk en van enorme waarde voor zo’n ondernemer. Al vele accountantskantoren gebruiken onze software om niet alleen terug te blikken, maar vooral ook vooruit te kijken. Niet alleen voor zichzelf, maar juist voor de ondernemer. Wil jij ook de adviesdienstverlening van de toekomst gaan bieden? Stuur ons dan eens een mailtje op hello@fyndoo.com of kijk op www.fyndoo.nl