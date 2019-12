De Brauw verliest kort geding van curatoren Imtech

Advocatenkantoor De Brauw Blackstone Westbroek heeft een kort geding tegen de curatoren van het failliete Imtech verloren over de geheimhouding van juridische adviezen. Die vertrouwelijke adviezen van De Brauw waren volgens het Zuidaskantoor op straat gegooid door de curatoren, die onder meer onderzoek doen naar de aansprakelijkheid van voormalig bestuurders, commissarissen, de externe accountant KPMG en betrokken banken.

De Brauw was jarenlang huisadvocaat van het beursgenoteerde installatiebedrijf Imtech, dat in augustus 2015 failliet ging. Daarbij kwam ook KPMG onder vuur te liggen. Het accountantskantoor heeft volgens de curatoren veel fouten gemaakt bij de controles van de jaarrekeningen. Daarover loopt nog een zaak bij de Accountantskamer.

Uitspraak: ECLI:NL:RBROT:2019:9708

De Brauw

De Brauw beschuldigde tijdens het kort geding de curatoren ervan vertrouwelijke documenten te delen met de Vereniging van Effectenbezitters (VEB), KPMG en oud-bestuurders van Imtech. Daarmee zouden ze afspraken over geheimhouding hebben geschonden.

De voorzieningenrechter oordeelt dat er inderdaad een afspraak is tussen de curatoren en De Brauw over het vertrouwelijke karakter van adviezen van het kantoor. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter heeft het advocatenkantoor echter niet aannemelijk gemaakt dat de curatoren van Imtech de gemaakte afspraken hebben geschonden. Curatoren mogen de informatie van De Brauw delen ‘met aan Imtech verbonden personen’, zoals oud-bestuurders. ‘De Brauw uit in haar dagvaarding allerlei zorgen maar heeft niet aannemelijk gemaakt dat er door het gestelde handelen van de curatoren – zoals De Brauw stelt – vertrouwelijke informatie op straat ligt of dat dit dreigt komt’, spreekt de rechtbank uit. De vorderingen van De Brauw worden daarom afgewezen.

Tuchtklachten

Beide partijen zijn opvallend genoeg tevreden met de uitspraak. De curatoren zeggen dat de uitspraak ruimte verschaft om tuchtklachten tegen vier (voormalige) advocaten van De Brauw door te zetten. In een schriftelijke reactie aan het FD laat De Brauw ook weten ‘blij’ te zijn met de uitspraak. ‘De voorzieningenrechter bevestigt hiermee dat de door ons gemaakte afspraak er ligt en dat de curatoren die afspraak moeten respecteren.’

Bron: FD/AV/rechtspraak.nl