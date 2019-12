Extra voorjaarsronde SDE+-regeling

Er komt komend voorjaar een extra openstellingsronde van de regeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+). In totaal is € 2 miljard subsidie beschikbaar, meldt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

De regeling wordt volgend jaar vervangen door de SDE++-regeling. Die beperkt zich niet meer tot duurzame energieproductie, maar gaat zich richten op CO2-reductie. Daarover wordt echter pas in het eerste kwartaal een Kamerbrief over verwacht. In afwachting daarvan is een extra voorjaarsronde gepland, die dan echt laatste ronde onder de huidige SDE+-regeling vormt. ‘Deze ronde is bedoeld om een extra impuls te geven aan de ontwikkeling van hernieuwbare energie in Nederland.’

Lagere basisbedragen

De regeling gaat open van 17 maart tot en met 2 april 2020 en is qua opzet identiek aan de najaarsronde van dit jaar. Er is € 2 miljard beschikbaar. Projecten die energie opwekken uit hernieuwbare bronnen, zoals geothermie, water, wind, biomassa en zon, kunnen subsidie aanvragen. Voor elektriciteitsproducten blijft het meesturen van een transportindicatie bij de aanvraag verplicht. Het enige verschil in de voorjaarsronde SDE+ is dat naar aanleiding van actuele inzichten de basisbedragen voor de verschillende technieken zijn aangepast. ‘Deze basisbedragen worden vastgesteld op basis van de kostprijs voor de productie van hernieuwbare energie.’ Vooral voor de technieken geothermie, wind en zon zijn de basisbedragen gedaald. De bedragen zijn vermeld in de bijlage bij een brief van minister Wiebes (Economische Zaken) aan de Tweede Kamer.

Lagere fasegrenzen

De SDE+-regeling vergoedt het verschil tussen de kostprijs van duurzame energie en de marktwaarde van de geleverde energie. Er is in de voorjaarsronde één totaalbudget voor alle technologieën. Daarbinnen concurreren de technologieën op basis van de kostprijs om de beschikbare middelen. De openstellingsronde heeft 3 fases. ‘De fasegrenzen zijn verlaagd ten opzichte van de najaarsronde 2019. Dit is gebeurd om rekening te houden met kostprijsreductie en om voldoende concurrentie tussen technieken te laten plaatsvinden.’ Fase 1 loopt van 17 maart tot en met 23 maart (fasegrenzen elektriciteit 0,070 en gas 0,049 €/kWh), fase 2 van 24 tot en met 30 maart (fasegrenzen respectievelijk 0,080 en 0,056) en fase 3 loopt vanaf 30 maart tot en met 2 april (fasegrenzen 0,130 en 0,092).

Bron: RVO.nl