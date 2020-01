Onafhankelijkheid accountant: strengere regels

Per 1 januari 2020 gelden voor accountants strengere regels voor het aannemen of aanbieden van geschenken. Ook de verordening die de onafhankelijkheid van de accountant moet waarborgen, is aangescherpt.

Samenspraak met NBA

Het gaat om de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA) en de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO). Beide moeten de onafhankelijkheid van de accountant borgen. De aanscherpingen zijn tot stand gekomen in samenspraak met de NBA.

Geschenken aannemen?

Aan de VGBA is toegevoegd dat de accountant niet mag aanzetten of mag laten aanzetten tot onethisch gedrag door het aanbieden of laten aanbieden van een geschenk, persoonlijke uiting van gastvrijheid, belofte of dienst. Ook nieuw is de expliciete bepaling dat de accountant een ander niet aanmoedigt om een geschenk, persoonlijke uiting van gastvrijheid, belofte of dienst aan te bieden of te ontvangen, terwijl zij/hij weet of behoort te weten dat de aanbieder de bedoeling heeft daarmee aan te zetten tot onethisch gedrag.

Collegiaal overleg

Dit houdt onder meer in dat de accountant geen geschenk, persoonlijke uiting van gastvrijheid, belofte of dienst ontvangt waarvan hij of zij weet of behoort te weten dat dit wordt aangeboden met de bedoeling om aan te zetten tot onethisch gedrag. Collegiaal overleg moet de onafhankelijk waarborgen: ‘Voordat een accountant een controleopdracht, beoordelingsopdracht of samenstellingsopdracht van historische financiële informatie aanvaardt, gaat deze bij een andere accountant die bij deze cliënt een dergelijke opdracht uitvoert of in de voorgaande 24 maanden heeft uitgevoerd na of er aanleiding is om de opdracht niet te aanvaarden.’

ViO aangescherpt

Aan de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten is toegevoegd: ‘Een bedreiging die een maatregel vereist doet zich voor wanneer een onaanvaardbaar risico van vertrouwdheid of eigenbelang ontstaat doordat een lid van het assurance-team dat inhoudelijke bemoeienis heeft met de uitvoering van een assurance-opdracht langdurig betrokken is bij dienstverlening aan dezelfde verantwoordelijke partij.’

Maatregelen

Dit houdt onder meer in dat de key assurance-partner

– gedurende drie jaren geen lid mag zijn van enig assurance-team bij deze verantwoordelijke partij;

– niet verantwoordelijk mag zijn voor de dienstverlening of voor de contacten over de dienstverlening door de accountantseenheid of een ander onderdeel van het netwerk aan deze verantwoordelijke partij

– geen activiteiten verrichten die tot gevolg hebben dat hij intensief of regelmatig contact heeft met het management of de met governance belaste personen van deze verantwoordelijke partij.

