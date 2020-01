Verhoogde bijtelling zorgt voor daling autoverkoop na goed einde 2019

Na een eindspurt in 2019 is het vooruitzicht voor de Nederlandse verkoop van nieuwe auto’s in 2020 gematigd, meldt ING. In de laatste maanden van het jaar werden veel duurdere zakelijke elektrische auto’s op kenteken gezet om de verhoging van de bijtelling voor te zijn. Hierdoor valt de afzet begin dit jaar terug en komt het totale aantal registraties in heel 2020 4% lager uit op 430.000 auto’s, verwacht het Economisch Bureau van de bank.

In 2019 maakte het aandeel elektrisch een versnelling door van 5% naar zo’n 13% van het totaal en werd Tesla model 3 de best verkochte auto van het jaar. Dit jaar gaat de bijtelling omhoog en verschuift de focus als gevolg daarvan meer naar een goedkoper segment, voorspelt ING.

Na de eindejaarsgolf in 2019 zakt de autoverkoop terug in 2020

Een sprint in aanloop naar de verhoging van de bijtelling voor duurdere zakelijke elektrische auto’s heeft het autojaar 2019 toch nog goedgemaakt. Ondanks een slechte start van het jaar kwam het totale aantal registraties ruim een half procent hoger uit dan in 2018. Tesla model 3 werd veruit over de hele linie gezien de best verkochte auto (bijna 30.000 registraties, marktaandeel 6,7%). Met een verdere verhoging van de bijtelling in 2021 in het verschiet, kan er opnieuw een vraagpiek ontstaan eind van het jaar vanuit zakelijke lease rijders, maar deze zal minder groot zijn. Al met al verwacht ING een daling van het totale aantal registraties met 4% tot 430.000.

Aandeel elektrisch stijgt na sterke stijging niet in hetzelfde tempo door

Het aandeel volledig elektrische nieuwe auto’s maakte in 2019 een sprong van 5% naar 13% van het totaal. Na de golf van duurdere nieuwe elektrische auto’s voor zakelijke leaserijders (goed voor zo’n tweederde van de registraties) gaat de afzet sterker leunen op particulieren. Rico Luman, sectoreconoom automotive: “Ook particulieren kopen vaker elektrisch, maar voor hen is het nu nog niet altijd interessant. Wel blijft er met belastingvrijstellingen een stimulans voor elektrisch en komen er in 2020 veel nieuwe en betaalbaardere modellen op de weg zoals de Volkswagen ID.3”.

Nederland blijft een occasionland met veel oudere auto’s

Nederland is intussen steeds meer een occasionland geworden. Particulieren blijven steeds langer in hun auto rijden en in 10 jaar tijd is het aantal auto’s van 15 jaar of ouder gestegen van 12% naar 23%. De nieuwverkoop van auto’s lag in 2019 met zo’n 26 auto’s per 1000 inwoners beduidend lager dan in buurlanden België (45) en Duitsland (40). Met private lease wordt een nieuwe auto wel voor een grotere groep aantrekkelijk, maar een sterke prikkel om oudere auto’s eerder te vervangen is er (nog) niet.

Omzet autobranche stabiel in 2020

Na een gemiddeld goed jaar voor de autobranche door verkoop van duurdere auto’s, wordt 2020 een jaar waarin de omzet naar verwachting niet groeit. Er worden, zo verwachten de ING-economen, minder nieuwe auto’s verkocht, maar de gemiddelde nieuwprijs stijgt al enige tijd door een groter aandeel elektrische auto’s en meer SUV’s. Daarnaast vraagt een groter en ouder wagenpark (nog steeds) om meer onderhoud wat gunstig is voor de werkplaats. Hierdoor blijft de omzet per saldo naar verwachting op peil.

Bron: ING