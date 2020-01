MUIS Software ontvangt RGS Ready certificaat

Het normenkader voor RGS certificering

RGS Ready is een initiatief van onderzoeksbureau GBNED. Het staat voor de acht functies en eigenschappen waaraan boekhoudsoftware moet voldoen om het RGS Ready certificaat te mogen voeren. Welke functies en eigenschappen dit moeten zijn, is in overleg met de markt tot stand gekomen en als normenkader benoemd door de RGS Taskforce implementatie.

Voor MUIS Software betekent dit dat iMUIS Online op alle acht punten goed is beoordeeld en onze software volledig voldoet aan alle mogelijkheden die je met RGS hebt, te weten:

1. Het RGS-schema is automatisch beschikbaar

2. Updates van het RGS-schema zijn automatisch beschikbaar

3. Je kunt handmatig een bestaand rekeningschema aan het RGS-schema koppelen

4. Op basis van een te generen voorstel kun je een bestaand rekeningschema (deels) automatisch aan het RGS-schema koppelen

5. Een reeds gekoppeld RGS-schema voor een administratie kun je automatisch doorzetten naar andere administraties

6. RGS-code (en bijbehorende RGS-versie) vullen, naast de gebruikte grootboekrekening, in de XML Auditfile 3.2 (of hoger als beschikbaar)

7. Je kunt een overzicht op basis van RGS-codes opvragen met gekoppelde grootboekrekeningen per RGS-code

8. De RGS-codes worden meegegeven aan de desbetreffende koppelvlakken via onze CloudSwitch API.

Wat is RGS?

RGS staat voor het Referentie GrootboekSchema. Het is een grootboekrekeningschema dat gebaseerd is op een gestandaardiseerde codering van financiële gegevens. De kern van RGS is de referentiecode: een unieke code die is gekoppeld aan alle grootboekrekeningen. Het doel van RGS is om gemakkelijk en snel data en rapportages uit je administratie te halen. Denk hierbij aan interne en externe rapportages, maar ook het maken van bedrijfsvergelijkingen wordt een stuk eenvoudiger. Daarnaast is RGS gekoppeld aan SBR (Standaard Business Reporting). Hierdoor kun je direct SBR-rapportages opstellen.

Wat betekent dit?

In de praktijk betekent RGS voor accountants dat je efficiënter en eenduidiger administraties voert, sneller rapportages maakt en gegevens kunt uitwisselen tussen verschillende systemen. Met als resultaat dat je een beter en actueel inzicht hebt in de financiële situatie van de klant. Daarnaast betekent werken met RGS dat je door de gestandaardiseerde codering direct financiële gegevens met bijvoorbeeld de KvK kunt uitwisselen, zonder dat deze opnieuw moeten worden ingevoerd. Ook het aanvragen van een lening bij een bank of crowdfunding platform kan sneller verlopen doordat alle gegevens overzichtelijk beschikbaar zijn voor deze data driven applicaties.

RGS en iMUIS Online

MUIS Software heeft twee slimme RGS-oplossingen ontwikkeld, namelijk de RGS-trainer en de audit-trail.

Slimme RGS-trainer

De RGS-trainer is een zelflerend algoritme dat het mogelijk maakt het rekeningschema op basis van het soort grootboekrekening automatisch aan de corresponderende RGS-code te koppelen. Aan de hand van het soort grootboekrekening wordt automatisch een RGS-code voorgesteld. Is er sprake van een Activa-rekening dan geeft iMUIS Online de RGS Activa rekeningen weer. De trainer werkt op basis van het soort rekening en de naam.

Veel accountants hanteren in de praktijk een eigen grootboekschema welke via de RGS-trainer eenvoudig worden gekoppeld. Deze administratie wordt als basis profieladministratie aangemerkt. Zo kan je een basis profieladministratie aanmaken voor zpp’ers, mkb’ers of bijvoorbeeld een specifieke branche inclusief de juiste RGS-mapping. Het klaarzetten van een administratie voor de klant inclusief het gekoppelde RGS-schema gaat snel en eenvoudig.

Controle en inzicht met de audit-trail

De audit-trail in iMUIS Online geeft je de mogelijkheid om transacties in administraties te volgen en te controleren. Hoe is een bepaalde boeking tot stand gekomen of welke medewerker is een nieuwe klantrelatie aangegaan? Dit zijn vragen die je nu volledig kunt nagaan. Je hebt controle over de volledige historie van mutaties. Dit geldt ook voor het Referentie GrootboekSchema. Je weet precies wanneer het grootboekschema is geüpdatet naar de nieuwste RGS-versie (vanaf versie XML Auditfile 3.2 of hoger) en of en door wie er wijzigingen zijn doorgevoerd.

Bron: https://www.muis.nl/blog/rgs-ready-certificaat-uitgereikt-aan-muis-software/

