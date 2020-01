Privacywaakhond ligt dwars bij witwasonderzoek

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) wil niet dat banken voor hun witwasonderzoeken toegang krijgen tot externe persoonsregisters. Minister Hoekstra moet de noodzaak daarvan beter onderbouwen.

Nog geen toegang

Dat schrijft de privacywaakhond in een brief aan de minister. Een tegenvaller voor banken: om efficiënter onderzoek te kunnen doen naar klanten zouden banken graag gebruik maken van BSN-nummers en toegang krijgen tot het UBO-register en de Basisregistratie Personen. Minister Hoekstra ziet daar geen bezwaar in, maar de Autoriteit Persoonsgegevens steekt er nu een stokje voor.

Alternatieven

De AP twijfelt of het gebruik van BSN-nummers essentieel is om vast te stellen wie een persoon is. Toegang tot de Basisadministratie is toegestaan bij een gewichtig maatschappelijk belang. De minister heeft dit belang onvoldoende helder beschreven. De toezichthouder vraagt zich ook af of er geen alternatieven zijn.

Voortgang

De ministers Grapperhaus en Hoekstra hebben de Kamer op 14 januari geïnformeerd over de voortgang van het plan om witwassen aan te pakken. Op diverse wetgevingstrajecten is belangrijke voortgang geboekt. Zo is de openbare consultatie van het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen gestart. Dit wetsvoorstel bevat het verbod op contante betalingen vanaf 3.000 euro voor beroeps- en bedrijfsmatige handelaren in goederen en neemt belemmeringen weg voor gegevensdeling tussen poortwachters. Daarnaast zijn de Wet transparantie maatschappelijke organisaties en de wijziging van de Wwft BES aangeboden bij de Raad van State voor advisering. De Wet gegevensverwerking in samenwerkingsverbanden wordt gereed gemaakt voor indiening bij de Kamer. Tot slot zijn de Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn, de Wet verwijzingsportaal bankgegevens en de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden en andere juridische entiteiten aangeboden voor behandeling in de Eerste Kamer.

Onderzoek

Conform een Kamer-motie moet het kabinet ook onderzoeken wat de rol is van onder andere financiële dienstverleners, accountants en notarissen bij het verduisteren van crimineel verkregen geld. Door middel van de nationale risicoanalyse wordt periodiek onderzocht wat de grootste witwasrisico’s zijn. De rol van onder andere financiële dienstverleners, accountants en notarissen bij het verduisteren van crimineel verkregen geld wordt daarin meegenomen.

