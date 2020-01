MUIS Software lanceert app om locatie onafhankelijk te factureren

MUIS Software heeft de Spitsfactuur App gelanceerd. Met de app kan locatie onafhankelijk worden gefactureerd. ‘De module Spitsfactuur is één van onze populairste modules. Daarom is de gratis Spitsfactuur App een logische stap in onze dienstverlening om ondernemers nog verder te ondersteunen bij de administratie,’ aldus CEO Mattijs Wilms.

Spitsfactuur App

Spitsfactuur is een gratis module in iMUIS Online waarmee eenvoudig facturen verstuurd kunnen worden. Voor de Spitsfactuur App geldt hetzelfde principe, met als extra dat er locatie onafhankelijk gefactureerd kan worden. Facturen hoeven niet meer vanaf een PC of laptop te worden verstuurd, maar kunnen gelijk vanuit de app worden verzonden.

Bijkomend voordeel is dat er elektronische (e-)facturen worden verstuurd. Door het automatisch meegestuurde UBL-bestand staat de factuur sneller in de administratie van de ontvangende partij. Dit bespaart een ondernemer tijd, doordat het wegwerken van achterstallige facturen niet meer nodig is. Daarbij hoeft een accountant niet meer om verkoopfacturen te vragen, aangezien deze direct digitaal beschikbaar zijn in de administratie.

Lees meer over de Spitsfactuur App of download deze direct voor iOS of Android.