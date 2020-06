Nederland laat met corona-app, test vanaf 1 juli

De corona-app, die moet waarschuwen als iemand met een coronapatiënt in contact is geweest, gaat vanaf 1 juli getest worden. Duizend Twentenaren doen aan de proef mee.

Samen met Belastingdienst

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) gaat samenwerken met de Belastingdienst voor de corona-app. De app wordt in alle openbaarheid ontwikkeld door techneuten van het ministerie samen met externe experts, de Belastingdienst stelt de technische infrastructuur beschikbaar. Dat bevestigt Ron Roozendaal, directeur informatiebeleid bij het ministerie van VWS. Men acht de Belastingdienst een ‘logische partner’ omdat de organisatie ‘de technische achtergrond heeft om op grote schaal de app uit te rollen’. Daarnaast heeft de dienst een beveiligingscentrum, een zogeheten Security Operations Center (SOC), waarmee digitale aanvallen op de app sneller worden gedetecteerd.

Bluetooth en afstandsmeting

De bedoeling van corona-app is om verspreiding van het virus in een zo vroeg mogelijk stadium in te dammen. De app houdt met bluetooth in de gaten bij wie je (minimaal 10 minuten) in de buurt bent geweest. Is dat een persoon bij wie corona is vastgesteld, dan waarschuwt de app dat je naar de huisarts moet voor een test. Voorwaarde is wel dat de besmettingsbron de app ook op zijn/haar telefoon heeft geïnstalleerd. Uit de proef met een representatieve groep Twentenaren moet blijken of de app werkt. Met duizend mensen blijft de kans op echte corona-besmettingen echter minimaal. Vandaar dat met fake-besmettingen wordt getest wie er allemaal een melding op hun telefoon krijgen. Ook wordt de app getest door een groep met een beperking om te kijken of de app toegankelijk genoeg is. Medio juli volgt informatie of en hoe de proef een vervolg krijgt.

Echt veilig

Belangrijke voorwaarde voor de Nederlandse corona-app is dat deze veilig is. Volgens minister Hugo de Jonge is dat absoluut het geval, zo zei de minister va Volksgezondheid gisteravond op zijn corona-persconferentie met premier Rutte. IT- en privacy-expert Brenno de Winter die meewerkt aan de app bevestigt de woorden van De Jonge. De Winter noemt de privacy-risico’s ‘overzichtelijk’. Hij legt uit dat de door Apple en Google ontwikkelde technologie om de 10 seconden een dobbelsteen opgooit, zodat het nummer steeds wisselt. In theorie kan met veel inspanningen achterhaald worden om wiens telefoon het gaat. VWS heeft de Autoriteit Persoonsgegevens en het College voor de Rechten van de Mens advies gevraagd over de privacy. Dat advies volgt snel.

Ook op vakantie

Volgens VWS zal de Nederlandse corona-app ook in verschillende vakantielanden werken. Dat is het geval in de populaire bestemmingen als Duitsland, Italië en Spanje, plus Ierland en Polen. In Frankrijk kunnen Nederlandse vakantiegangers niet zien of ze met een Franse Covid-19-lijder in aanraking zijn geweest. Dat komt doordat de Franse app werkt met een centraal systeem om telefoonnummers te matchen, terwijl Duitsland, Ierland, Italië, Polen Spanje en ons land dat decentraal op de smartphone zelf doen. Dat maakt interoperabiliteit tussen landen mogelijk.

Vrijwillig werkt niet

Nederland loopt niet bepaald voorop met de corona-app. Er zijn ruim 10 landen die, soms al enkele maanden, een werkende app in de lucht hebben. Wel kan Nederland leren van ervaringen. Zo is bekend dat het vrijwillig downloaden van de app niet effectief is in de strijd tegen het virus. Te weinig mensen doen dat, blijkt in de praktijk. Zelfs in het gezagsgetrouwe Singapore mislukte een proef met een vrijwillige app. Nog geen twintig procent van de bevolking downloadde de app. In Australië zou dat percentage op 25% liggen. In Duitsland is de corona-app sinds 16 juni ruim 12 miljoen keer gedownload (14% van de bevolking), maar in Frankrijk downloadde in de eerste twee weken slechts 2% van de bevolking de app.