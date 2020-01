Loon niet ondergeschikt aan ondernemersactiviteiten: geen winst uit onderneming

Loon uit dienstbetrekking kan alleen kwalificeren als winst uit onderneming als er een nauwe samenhang bestaat met de ondernemersactiviteiten én als de loondienstactiviteiten een ondergeschikte plaats innemen in het geheel van de ondernemersactiviteiten, oordeelt het gerechtshof in Leeuwarden. Anders is zogeheten absorptie niet mogelijk.

Een vrouw heeft een eigen bedrijf en sluit in 2015 een arbeidsovereenkomst met een stichting. Ze komt in dienst als bouwkundig projectleider. Na het einde van de arbeidsovereenkomst worden dat jaar nog enkele nieuwe arbeidsovereenkomsten gesloten. In totaal heeft de vrouw in 2015 € 42.401 aan loon ontvangen. Aan het betreffende project heeft zij dat jaar een kleine 1.300 uur gewerkt; haar totaal aantal gewerkte projecturen is 1.570. Ze geeft de inkomsten uit loondienst op als winst uit onderneming, maar de Belastingdienst corrigeert dat.

Rechter oordeelt in voordeel fiscus

De vrouw wil van de rechter weten of dat terecht is. Die bevestigt het oordeel van de fiscus, waarna hoger beroep volgt. Ze had het werk voor de stichting ook als zelfstandige kunnen verrichten, betoogt de vrouw. De stichting ging daar echter niet mee akkoord. De opbrengsten moeten worden aangemerkt als te zijn geabsorbeerd door haar onderneming, vindt ze.

Geen nauwe samenhang

Om dat te kunnen doen, moet er een nauwe samenhang bestaan tussen de in de dienstbetrekking verrichte werkzaamheden en de werkzaamheden die zijn verricht als ondernemer, overweegt het hof. Bovendien moeten de werkzaamheden verricht in dienstbetrekking in het geheel van de ondernemersactiviteiten een ondergeschikte plaats innemen. De nauwe samenhang tussen de werkzaamheden heeft de vrouw niet voldoende kunnen aantonen, oordeelt het hof. De verhouding tussen de inkomsten uit loondienst en de inkomsten uit eigen onderneming maakt bovendien dat de werkzaamheden in dienstbetrekking geen ondergeschikte plaats hebben ingenomen ten opzichte van de inkomsten uit onderneming.

Het hof wijst het verzoek van de vrouw af: absorptie is niet mogelijk.

ECLI:NL:GHARL:2020:255

