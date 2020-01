Rutte wil toeslagensysteem op termijn afschaffen

Premier Rutte wil af van het in 2005 ingevoerde toeslagensysteem en zet er op in dat er alternatieven klaar zijn als een nieuw kabinet na de verkiezingen in 2021 aantreedt. Dat deelde Rutte dinsdagavond tijdens het Kamerdebat over de toeslagenaffaire mee, meldt de NOS. ‘Dat 7 miljoen mensen alleen al een zorgtoeslag krijgen, dat wil je natuurlijk niet. Dat moet op een eenvoudiger manier met het inkomen verrekend worden.’

Nieuwe staatssecretaris

De meeste partijen vinden inmiddels net als de premier dat het toeslagensysteem niet werkt. De nog aan te stellen nieuwe D66-staatssecretaris die de afdeling Toeslagen van de Belastingdienst onder zich krijgt, gaat aan de slag met het uitwerken van alternatieven. Rutte spreekt van een grote klus, waarbij geen taboes gelden. Het is nog niet bekend wie de nieuwe staatssecretarissen op Financiën worden.

Zorgen Kamer over hervorming

Tweede Kamerleden hebben nog veel vragen en zorgen over de voorgenomen reorganisatie van de Belastingdienst, bleek tijdens hetzelfde debat. Zowel oppositie- als coalitiepartijen vroegen zich dinsdagavond af of het opknippen van de dienst de problemen wel oplost.

