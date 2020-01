Kamer heeft nog veel zorgen over reorganisatie Belastingdienst

Tweede Kamerleden hebben nog veel vragen en zorgen over de voorgenomen reorganisatie van de Belastingdienst. Zowel oppositie- als coalitiepartijen vroegen zich dinsdagavond tijdens een debat over de kwestie af of het opknippen van de dienst de problemen wel oplost.

De afdelingen Toeslagen en Douane worden zelfstandige organisaties en er komen twee staatssecretarissen, beide van D66-huize. De ene staatssecretaris gaat zich ontfermen over het innen van belastingen en de hervorming van het belastingstelsel. De ander wordt verantwoordelijk voor de afdeling Toeslagen en voor de Douane.

“Ik ben niet op voorhand tegen, maar ik heb wel grote zorgen”, zegt Eppo Bruins van coalitiepartij ChristenUnie. De oppositie is nog kritischer. GroenLinks-Kamerlid Bart Snels heeft “geen goed gevoel” over het plan van minister van Financiën Wopke Hoekstra. Hij vindt dat fiscaal beleid en de afdeling Toeslagen niet moeten worden gescheiden.

Veel partijen vragen zich af of er niet beter een bewindspersoon voor de Belastingdienst kan komen, en een staatssecretaris voor belastingbeleid. Het kabinet moet er daarnaast voor zorgen dat duidelijk wordt wie verantwoordelijk is voor bijvoorbeeld de Belastingtelefoon en de ICT-problemen.

Bron: ANP