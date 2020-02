Autoverkopen 2020 in de min na wijziging belastingregels

In de eerste maand van het nieuwe jaar zijn 44.303 nieuwe personenauto’s geregistreerd. Dat is een daling van 6,1 procent ten opzichte van januari 2019 (47.164 stuks). Dit blijkt uit de officiële cijfers van RAI Vereniging, BOVAG en RDC. BOVAG en RAI Vereniging verwachten over heel 2020 dat er 425.000 nieuwe auto’s worden geregistreerd.

Bijtelling

De daling van het aantal registraties is zowel in het segment benzine-, diesel- als elektrische auto’s (EV) zichtbaar. Het lage aantal nieuwe EV’s dat in januari op kenteken werd gezet werd veroorzaakt door de hausse aan kentekenregistraties in de laatste maanden van 2019. Zakelijke EV-kopers anticipeerden zo op de gewijzigde belastingregels per 1 januari en daarnaast legden dealers en leasemaatschappijen voorraden aan, zodat zij ook de komende tijd nog klanten kunnen voorzien van auto’s met lagere bijtelling.

Sinds 1 januari is voor zakelijke rijders de fiscale bijtelling voor het privégebruik van elektrische auto’s veranderd van 4 procent over de eerste 50.000 euro van de consumentenadviesprijs naar 8 procent over de eerste 45.000 euro. In totaal werden er afgelopen januari 1.901 nieuwe EV’s geregistreerd ten opzichte van 2.497 in januari 2019 en zelfs 22.758 in december 2019. RAI Vereniging en BOVAG verwachten dat dit jaar ruim 50.000 nieuwe EV’s worden geregistreerd. Opvallend is de populariteit van (plug-in) hybride auto’s afgelopen maand. Ten opzichte van januari vorig jaar is het aantal geregistreerde auto’s in dit segment meer dan verdubbeld, van 2.873 naar 5.865 stuks.

De vijf meest geregistreerde merken in de maand januari:

Volkswagen (6.733 / 15,2 procent marktaandeel) BMW (3.005 / 6,8 procent) Peugeot (2.989/ 6,8 procent) KIA (2.896 / 6,5 procent) Toyota (2.645 / 6,0 procent)

De vijf meest geregistreerde modellen in de maand januari:

Volkswagen Polo (2.011 / 4,5 procent marktaandeel) Ford Focus (1.380 / 3,1 procent) Renault Clio (1.197 / 2,7 procent) VW UP! (1.031/ 2,3 procent) KIA Niro ( 945 / 2,1 procent).

Bron: BOVAG