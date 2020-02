CDA en D66 willen inperking van flexconstructies

CDA en D66 willen dat het kabinet op gaat treden tegen payrolling, contracting en andere constructies die zijn bedoeld om loonkosten laag te houden. De coalitiepartijen dienen daarover woensdag een motie in tijdens een debat over de bevindingen van de Commissie Borstlap.

De indieners van de motie stellen dat zulke constructies de positie van werkenden verslechteren en haaks staan op goed werkgeverschap. Contracting, detachering en payrolling worden vooral aan de onderkant van de markt ingezet om te concurreren op arbeidsvoorwaarden. ‘Om te voorkomen dat arbeid handelswaar gaat worden, moeten we terug naar een gezonde arbeidsrelatie tussen werkgever en werknemer’, vindt CDA-Kamerlid Hilde Palland. Het voorstel kan waarschijnlijk op brede steun rekenen in de Tweede Kamer en is ook in lijn met de aanbevelingen van de Commissie Borstlap.

Commissie Borstlap

Die commissie pleitte onlangs voor een totale hervorming van de spelregels op de arbeidsmarkt, met als doel om de kloof tussen werknemers, zelfstandigen en flexwerkers te dichten. Dat betekent ingrepen in de loonbelasting, het arbeidsrecht en de sociale zekerheid.

