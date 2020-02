Recordaantal startende bedrijven in 2019

In 2019 zijn er 271.039 nieuwe bedrijven gestart. Dat is 5,9 procent meer dan in het jaar ervoor en niet eerder lag dat aantal zo hoog. Het aantal faillissementen nam echter ook toe (+3,9%), terwijl het aantal bedrijven dat om andere redenen werd stopgezet is afgenomen (-2,3%). In totaal is de Nederlandse bedrijfspopulatie in 2019 gegroeid met 143.627 entiteiten. Dit is 14,2 procent meer dan in 2018. Dat blijkt uit de nieuwste Kwartaalmonitor van bedrijfsinformatiespecialist Graydon.

Zakelijke dienstverlening

De grootste netto-groei was in 2019 te zien bij de Zakelijke dienstverlening, Bouwnijverheid en de Groot- en detailhandel. Deze drie sectoren zijn goed voor bijna de helft (45,1%) van de totale netto-groei. Opvallend is de groei van de Groot- en detailhandel. Die sector is gegroeid met 17.052 bedrijven, een stijging van maar liefst 76,8 procent ten opzichte van een jaar eerder. De Water- en afvalverwerking (-32,1%), de Energiebedrijven (-17,5%) en de (semi)Overheid (-16,7%) zijn sectoren met de grootste daling in netto-groei.

De toename van de netto-groei van de Groot- en detailhandel is voornamelijk te verklaren door de grote stijging van het aantal starters. In 2019 zijn er 35.761 bedrijven gestart, 26,8 procent meer dan een jaar eerder. De grootste toename van het aantal starters zien we echter terug bij de Winning van delfstoffen (+43,0%). Ook de (semi)Overheid heeft er relatief veel starters bij gekregen (+30,3%). De meeste starters in absolute aantallen bevinden zich in de Zakelijke dienstverlening (51.491) en Financiële instellingen (27.597).

Kwartaalmonitor Graydon