Accountantskantoren wachten het langst op betaling facturen

Hoe lang duurt het bij jouw kantoor gemiddeld voor een factuur betaald is? Lang, blijkt uit de Exact mkb monitor. Productiebedrijven en accountantskantoren hebben met de langste gemiddelde betalingstermijn van alle sectoren te maken, respectievelijk 34,65 dagen en 32,96 dagen. Facturen worden steeds sneller betaald vergeleken met drie jaar geleden, concludeert Exact. Toch wordt de betalingstermijn nog vaak overschreden.

De Exact mkb monitor is gebaseerd op de administratie van 350.000 Nederlandse bedrijven. In deze monitor wordt onder meer bijgehouden hoe lang het duurt voordat facturen met een standaard betalingstermijn van 30 dagen worden voldaan. Eind 2016 duurde het gemiddeld nog ruim 33 dagen voordat een factuur werd betaald. De afgelopen jaren is die termijn gedaald. Op dit moment ligt het gemiddelde op 31 dagen.

Gemiddelde betalingstermijn per sector

Er zit behoorlijk wat verschil tussen de sectoren als het gaat om de gemiddelde betalingstermijn:

Bouw: 26,91 dagen

Handel: 31,43 dagen

Accountants: 32,96 dagen

Productie: 34,65 dagen

Bouwbedrijven zijn snelst met innen facturen

Uit de cijfers blijkt dat bouwondernemingen met iets minder dan 27 dagen het snelst zijn met het innen van facturen. Een positieve ontwikkeling, vergeleken met begin 2017. Het gemiddelde lag toen op 31 dagen. Bij groothandelaren ligt de gemiddelde betalingstermijn op dit moment op ruim 31 dagen.

Productiebedrijven en accountantskantoren wachten langst op betaling

Productiebedrijven en accountantskantoren moeten gemiddeld het langst wachten op de betaling van facturen, blijkt uit de mkb monitor. Bij productiekantoren kan dit te maken hebben met de gemiddelde order die groter is dan bij andere bedrijven.

Minder vaak overschreden

Ondanks dat in veel sectoren de gemiddelde betalingstermijn nog boven de standaard van 30 dagen ligt, wordt de betalingstermijn minder vaak overschreden vergeleken met drie jaar eerder.