Iedere verandering lijkt op het eerste gezicht een stuk lastiger dan het in de praktijk daadwerkelijk is. En voor accountantskantoren is dat niet anders. Een van de grootste oorzaken hiervan? De interne weerstand voor verandering. Toch kan je deze interne weerstand binnen jouw accountantskantoor makkelijker de baas zijn dan je misschien denkt. We delen een aantal tips.

Je weet dat de toekomst digitaal is, dat de juiste (boekhoud)software een directe omzetstijging als gevolg kan hebben en dat het zonde is om niet geautomatiseerd te (ver)werken.

De digitale transformatie lonkt. En op papier heb je de verandering dan ook allang ingezet. Toch blijf je de keuze om hier écht voor te gaan steeds weer uitstellen. De oorzaak? Een dergelijke verandering inzetten lijkt soms een beetje onmogelijk. Want hoe krijg je iedereen binnen het kantoor mee?

Angst, gewenning, onbereidheid om op een andere, nieuwe manier te werken… Het zijn allemaal factoren die intern kunnen zorgen voor spanningen rond verandering. Hoe zet je deze interne weerstand om in enthousiasme? Begin in ieder geval met het toepassen van deze 5 tips.

Digitale transformatietip 1: breng de verandering in kaart

Vaak ontstaat de angst voor verandering door onzekerheid, onwetendheid en/of onduidelijkheid. Wat gaat er precies veranderen? Heeft de transformatie enkel impact op bijvoorbeeld de pakketten die gebruikt worden, of gaan ook de werkzaamheden binnen bepaalde functies veranderen?

Breng daarom de verandering goed in kaart, zodat je medewerkers hiervan op de hoogte kan stellen, twijfel kan wegnemen en vragen kan beantwoorden.

Digitale transformatietip 2: wees eerlijk, transparant en positief

Wanneer je intern communiceert over het veranderproces is het belangrijk om eerlijk, transparant en positief te blijven.

Je hoeft de mindere kanten van het traject niet te verbergen, het is zelfs effectiever om ook over de nadelen transparant te zijn. Zolang je deze nadelen maar goed kadert en het geheel uit weet te balanceren met genoeg positieve tegenhangers.

Digitale transformatietip 3: wijs ambassadeurs van verandering aan

Om interne weerstand te overbruggen is het belangrijk om draagvlak te creëren. Je kan en hoeft het verandertraject niet in je eentje te dragen. Zorg daarom dat de verandering een (aantal) ambassadeur(s) heeft.

Geef deze persoon of personen een platform om zijn of haar enthousiasme te delen en over te dragen op collega’s, bijvoorbeeld door het begeleiden van een training (zie de volgende tip).

Digitale transformatietip 4: zet trainingen in

Een gebrek aan kennis en ervaring met de nieuwe manier van werken is een belangrijke oorzaak van interne weerstand. Faciliteer je team daarom door middel van trainingen en kennisdeling. En neem de mogelijkheid van trainingen ook mee als factor wanneer je nieuwe pakketten, software of partners gaat zoeken.

Start je bijvoorbeeld met Yuki? Dan helpt het team van consultants je bij het verandertraject. Dit betekent niet alleen hulp bij de technische kant van de implementatie, maar ook de menselijke kant van een nieuwe manier van werken. Dit gebeurt onder andere door middel van op maat gemaakte trainingen. Op deze manier wordt ervoor gezorgd dat de verandering intern goed landt en dat iedereen zo snel en zo goed mogelijk aan de slag kan.

Digitale transformatietip 5: houd de vaart erin, maar blijf geduldig en begripvol

De verandering of het pakket dat jaren geleden geïntroduceerd is, werd toen ook met de nodige kritiek ontvangen. Nu kan menig collega ‘onmogelijk zonder’. Houd dit in je achterhoofd en richt je op het stimuleren van een duurzame transformatie.

Stimuleer en motiveer mensen om mee te veranderen, maar blijf hierbij wel geduldig en begripvol. Zet begrip in om frustratie, conflicten of tegenzin om te zetten naar enthousiasme, groei en positieve resultaten.

Bron: https://www.yuki.nl/nl/blog-digitale-transformatie-accountantskantoren-interne-weerstand/

