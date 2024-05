Hoe de digitale transformatie VO Accountants succes brengt 

De accountancysector maakt snel stappen in digitalisering. VO Accountants, onder leiding van Corlin van Oeveren, speelt hier proactief op in door over te stappen op een nieuw prijsmodel en cloudsoftware. Dit omvat ook Visionplanner Compilation voor jaarrekeningen. Deze strategische keuze verhoogt niet alleen de efficiëntie maar bereidt het kantoor ook voor op de toekomst.

VO Accountants (6 medewerkers) overwoog de overstap naar cloudsoftware om efficiënter en flexibeler te kunnen werken. “Onze traditionele methoden waren niet snel genoeg om adequaat op marktveranderingen te reageren,” legt Corlin van Oeveren uit. Hij benadrukt de beperkingen van on-premise oplossingen en onderstreept het belang van snel en effectief reageren op klantbehoeften.

Grondig keuzeproces

Het keuzeproces was grondig. “We hebben meerdere opties bekeken en uiteindelijk gekozen voor Visionplanner Compilation,” vertelt hij verder. “De doorslag gaf de naadloze integratie met onze huidige systemen, het gebruiksvriendelijke ontwerp en de aanzienlijke verbeteringen in onze dienstverlening.”

Van Oeveren waardeert de gestructureerde workflow die de samenstelsoftware vereist: van acceptatie tot planning en uitvoering. Dat helpt bij het naleven van kwaliteitsstandaarden en het succesvol doorstaan van toetsingen door de SRA.

Toetsing door SRA

“De software heeft ons niet alleen efficiënter gemaakt, maar ook geholpen om de toetsing van de SRA succesvol voor te bereiden. Dankzij de uitgebreide rapportagefuncties en compliance checks konden we altijd rekenen op hoge kwaliteit.” Zijn ervaring benadrukt hoe goed Visionplanner Compilation voldoet aan strenge regelgeving en kwaliteitsnormen.

De invoering van automatiseringstools zoals Exact Online, Simplicate, Zenvoices en Visionplanner Compilation heeft de efficiëntie bij het Delftse accountantskantoor aanzienlijk verhoogd. Van Oeveren meldt dat inmiddels 55-60 procent van het administratieve werk volledig geautomatiseerd is.

Prijsmodel en dienstverlening

Het prijsmodel van VO Accountants combineert maandelijks terugkerende inkomsten (MRR) en value-based pricing. Dit systeem zorgt voor een stabiele inkomstenstroom en biedt tegelijkertijd meerwaarde voor klanten. “Al het basiswerk, zoals administratie, btw-aangifte, jaarrekeningen, loonverwerking en CFO diensten zit in MRR. We willen zoveel mogelijk diensten hieronder scharen. Dit zorgt voor voorspelbaarheid in de inkomsten en schaalbaarheid van de diensten.”

VO Accountants past value-based pricing toe voor diensten die meerwaarde bieden. Dit houdt in dat de prijsstelling is gebaseerd op de waarde die de dienst voor de klant heeft, in plaats van op de hoeveelheid tijd die het kantoor eraan besteedt.

CFO-service

Een van de waardegedreven diensten van VO Accountants is de CFO-service. Deze service gaat verder dan enkel het opstellen van jaarrekeningen en biedt een uitgebreid pakket financiële diensten, waaronder strategische planning, cashflowbeheer en financiële rapportage. Deze dienst is specifiek gericht op bedrijven met een omzet vanaf 2 miljoen euro. “Dit is de enige optie voor bedrijven zonder financiële afdeling om bij ons klant te worden,” zegt Corlin van Oeveren stellig.

Hij benadrukt het belang van het beschouwen van ICT als een volwaardige medewerker in plaats van als kostenpost. Deze benadering heeft geleid tot een efficiënte procesinrichting, waarbij het kantoor zelfs de volledige financiële administratie van klanten zoals wintersportspeciaalzaak De Skihut in Scheveningen heeft overgenomen. “Je kunt de rol van CFO op afstand alleen vervullen als facturen dagelijks automatisch worden aangeleverd. Dat is een strikte voorwaarde voor bedrijven die klant bij ons willen worden.”

Advies collega-kantoren

Bedrijven waarderen de aanpak van VO Accountants. “Onlangs koos een nieuwe klant voor ons, zelfs toen een ander kantoor een aanbod deed dat drie keer goedkoper was. Dit bedrijf heeft veel vertrouwen in onze werkwijze. Het bewijst dat onze focus op het toevoegen van waarde en het implementeren van digitalisering succesvol is,” aldus Van Oeveren.

Hij biedt dringend advies aan collega-accountantskantoren die nog werken met lokaal geïnstalleerde software: “Winter is coming. Automatisering transformeert traditionele bedrijfsmodellen diepgaand, waardoor het urgent is om te investeren in cloudsoftware. Deze automatiseringstrend is onvermijdelijk. Omarm daarom de digitale transformatie, investeer in de toekomst en stap zo snel mogelijk af van uurtje-factuurtje.”

Top 9 kantoor

VO Accountants onderscheidt zich met een strategie die automatisering combineert met een abonnementsgebaseerd prijsmodel en waardegebaseerde tarieven. Daarnaast biedt het kantoor uitgebreide CFO-diensten, waardoor het sterke klantrelaties kan opbouwen. Deze aanpak levert aanzienlijke financiële voordelen op. “Met een omzet van 170.000 euro per medewerker behoren we volgens mijn berekeningen, gebaseerd op de AV top 50 van Accountancy Vanmorgen, tot de top negen accountantskantoren in Nederland,” besluit hij.

