BDO van accountants beste ‘enabler’ van digitale transformer

BDO en ABAB Accountants en Adviseurs scoren goed in de DX300, het onderzoek van de Universiteit van Amsterdam naar de beste Digital Transformers van Nederland. De DX300 is een publicatie van de MT/Sprout.

De Universiteit van Amsterdam onderzocht de kwaliteit van zakelijke dienstverleners die een bijdrage leveren aan de digitale transformatie van hun klanten: Digital Enablers. In de overall ranking ‘Beste bedrijf van Nederland in de sector Accountancy en Advocatuur-Enablers’ staat BDO op plek 1, gevolgd door ABAB en Visser & Visser. BDO kwam als nummer 1 uit de bus in de categorie ‘Expertise’, ‘Samenwerking’, ‘Expertise’ en ‘Kwaliteit’. ABAB werd uitgeroepen tot winnaar in de categorie ‘Resultaten’ en werd tweede in de categorieën ‘Samenwerking’, ‘Expertise’ en ‘Kwaliteit’.

In de overall ranking moeten de accountantskantoren een aantal andere bedrijven voor zich dulden. NCOI wordt door managers in Nederland gezien als dé enabler van digitale transformatie van het jaar 2022. AFAS Software haalde in deze categorie de derde plaats. BDO staat op plek 8, ABAB op 13 en Exact op 17. Lager vinden we de Big4: Deloitte (21) scoort het best, KPMG (42), EY (89) en PwC (126) behoren tot de middenmoot. Accountantskantoor Visser & Visser vinden we terug op plek 75, het inmiddels overgenomen Accon avm staat op 79, CROP op 122 en Van Oers op 124.

Over het onderzoek

Digitale transformatie is een van de grote zakelijke uitdagingen van deze tijd. MT/Sprout zette in samenwerking met Amsterdam Centre for Business Innovation van de Universiteit van Amsterdam een grootschalig onderzoek op naar de stand van de digitale transformatie in het Nederlandse bedrijfsleven. Het resultaat hiervan, de DX300, brengt het ecosysteem van de digitale transformatie in Nederland in kaart. Zakelijke dienstverleners en leveranciers kunnen een bijdrage leveren aan de digitale transformatie van hun klanten. Voor het onderzoek zijn deze Enablers in achttien sectoren onderverdeeld.

De top-10 in de categorie Accountancy & Advocatuur volgens de DX300.