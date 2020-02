Nieuw wetsvoorstel heeft gevolgen voor bestuur en toezicht bij stichtingen en verenigingen

Minister Dekker voor Rechtsbescherming heeft de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen naar de Eerste Kamer gestuurd. Met het wetsvoorstel wordt het onder anderen mogelijk om bij verenigingen en stichtingen een raad van commissarissen in te stellen. Ook moet er meer duidelijkheid komen over de aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen.

Het wetsvoorstel verduidelijkt de regeling voor bestuur en toezicht bij verenigingen, coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen en stichtingen. Hiermee wordt aangesloten bij de bestaande regels voor de naamloze vennootschap en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in het Burgerlijk Wetboek. Dit is een behoefte van de praktijk, wordt in het wetsvoorstel toegelicht.

Raad van commissarissen

Met het voorstel wordt het mogelijk om bij verenigingen en stichtingen een raad van commissarissen in te stellen. Ook kan bij alle rechtspersonen voor een monistisch bestuurssysteem gekozen worden.

Duidelijkheid

Voor de vereniging, de coöperatie, de onderlinge waarborgmaatschappij en de stichting komt volgens het voorstel meer duidelijkheid over:

de uitgangspunten die bestuurders en commissarissen bij de vervulling van hun taak in acht moeten nemen,

de positie van bestuurders en commissarissen met een tegenstrijdig belang en,

de regels over aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen. Ook wordt de regeling voor ontslag van een stichtingsbestuurder door de rechter verduidelijkt.

Internetconsultatie wetsvoorstel