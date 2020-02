Ook wereldwijd nog veel mis bij accountants

Niet alleen in Nederland, maar wereldwijd schieten accountants nog vaak te kort als zij bijvoorbeeld jaarrekeningen controleren.

Met een derde is iets mis

Dat komt naar voren uit een rapport van IFIAR, een internationaal samenwerkingsverband van tientallen toezichthouders op de accountantsbranche. Het aantal controles waarin de toezichthouders tekortkomingen constateerden, is afgelopen jaar gedaald van 37 naar 33 procent. Ondanks de daling blijft IFIAR aandringen op verdere verbetering, omdat het niveau van tekortkomingen nog steeds als hoog wordt aangemerkt. Vooral bij de controle van schattingen en het testen van de werking van bepaalde beheersingsmaatregelen gaat nog veel mis.

Verbeterdoelstellingen niet gehaald

Eerder maakt IFIAR al bekend dat de zes grootste accountantsorganisaties in de wereld, BDO, Deloitte, EY, Grant Thornton, KPMG en PwC, hun verbeterdoelstellingen niet haalden. In Nederland liggen accountants al jaren onder een vergrootglas na een reeks schandalen, zoals de boekhoudfraude bij Ahold, het faillissement van Imtech en de grote financiële problemen van woningcorporatie Vestia. Onlangs kwam uit een rapport naar voren dat accountantsorganisaties hier nog vaak ver onder het in wet- en regelgeving vereiste niveau presteren.

Bron: ANP