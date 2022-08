Toezichthouders brengen internationale maatregelen wettelijke controles in kaart

IFIAR, het internationale samenwerkingsverband van toezichthouders, heeft een rapport opgesteld met een overzicht van maatregelen die wereldwijd worden getroffen om de kwaliteit van wettelijke controles te versterken. Doel is een bijdrage te leveren aan de dialoog erover.

Het rapport, overigens gebaseerd op gegevens die nog van voor de corona-uitbraak dateren, is vooral gericht op ontwikkelingen rondom OOB-controles. ‘In diverse landen hebben toezichthouders een scala aan maatregelen genomen om de kwaliteit van wettelijke controles duurzaam te verbeteren. Dat is onder meer op het gebied van de governance en cultuur van accountantsorganisaties en de combinatie van controle- en niet-controlediensten’, licht de AFM toe. In Nederland loopt nu de consultatie van het Wetsvoorstel Toekomst Accountancysector, naast het onderzoek dat de Kwartiermakers toekomst accountancysector doen naar nieuwe structuurmodellen als audit-only en joint audit.

Inzicht in effect maatregelen

Een duurzame hoge kwaliteit van wettelijke controles is belangrijk voor een goed functionerend financieel systeem, geeft de AFM aan. ‘Voor stakeholders is het daarom nuttig om inzicht te krijgen in het effect van maatregelen op de kwaliteit van controles. IFIAR moedigt breed wetenschappelijk onderzoek daarnaar aan.’ Aan het samenwerkingsverband nemen 55 toezichthouders op accountantsorganisaties deel. Daarvan werken er vijftig mee aan het rapport.

Strengere regels

Uit het rapport blijkt onder meer dat in de meeste markten de maximale periode voor het aanstellen van een controlerend accountant vijf tot zeven jaar is, met een afkoelingsperiode van twee tot drie jaar. Daarnaast hanteren sommige landen al een joint audit-model voor OOB-controles. In het overgrote deel van de vijftig landen hebben de big four een prominent marktaandeel. Bijna overal gelden beperkingen voor het aanbieden van non-auditservices aan controleklanten; er zijn onderling grote verschillen in de transparantie-eisen die worden gesteld aan het openbaren van de inkomsten die met deze aanvullende diensten worden gegenereerd. In enkele landen zinnen toezichthouders op strengere regels op dat vlak, zoals het volledig verbieden van het leveren van non-auditdiensten aan controleklanten.