‘Het is niet zo dat ik maar wat aanrommel’

Al jarenlang hing de door de NBA aangespannen tuchtzaak hem boven het hoofd. Een AA met een klein Amsterdams accountantskantoor kwam er bij verschillende kwaliteitstoetsingen sinds 2011 niet best vanaf.

Het interne stelsel van kwaliteitsbeheersing was niet op orde en verschillende gecontroleerde dossiers onvoldoende. Dat niet alles op orde was wilde de AA zelf ook wel toegeven: ‘ik deed dingen vaak op basis van vertrouwen.’ Toch was het zeker niet zo dat hij ‘maar wat aanrommelde’, een mogelijk beeld van zijn werkzaamheden dat voorzitter Van de Accountantskamer Sandra Schreuder hem onlangs tijdens de zitting voorlegde. Wel speelde een periode dat hij ernstig ziek was volgens de AA een belangrijke rol bij het feit dat niet alles op orde was.

Hertoetsing: veel gebreken

Toch speelden de problemen ook al voor die tijd. De NBA zag er enkele jaren geleden nog vanaf om een tuchtzaak aan te spannen, omdat de AA zich coöperatief opstelde en volgens de beroepsorganisatie bereidwilligheid toonde om orde op zaken te stellen. Toen na een hertoetsing in 2018 niettemin verschillende eerder geconstateerde tekortkomingen nog steeds bleken te bestaan was voor de NBA de maat vol.

De raadsvrouw van de beroepsorganisatie voerde bij de Accountantskamer aan dat er geen toereikend kwaliteitssysteem bij het kantoor is. Sjablonen worden niet consistent toegepast. ‘Dat werkt door in de uitvoering van samenstellingsopdrachten, blijkt uit de dossiers’. Ook was er ten tijde van de hertoetsing geen klachtregeling bij het kantoor en waren volgens de NBA essentiële overeenkomsten niet zorgvuldig opgesteld, zoals met de systeembeheerder en de belastingadviseur. De samenwerking met de waarnemer gebeurde op basis van vertrouwen, zonder daarover veel vast te leggen. Ook was er geen boetebeding met de systeembeheerder afgesproken, waardoor de geheimhoudingsplicht volgens de beroepsorganisatie niet geborgd was.

Dossiers

In gecontroleerde dossiers kwamen ook de nodige tekortkomingen naar voren. Een opdrachtbevestiging en besprekingsverslagen ontbraken, de integriteit van cliënten was niet altijd vastgesteld en een voorraadwaardering had bijvoorbeeld met meer diepgang moeten worden beoordeeld. ‘De NBA ziet zich daarom gedwongen tot het indienen van deze klacht’, voerde de raadsvrouw aan. ‘Meneer voldoet al jarenlang niet aan de normen en we hebben hem meerdere keren de gelegenheid gegeven om dat op orde te brengen. De NBA meent dat dat niet zonder gevolgen kan blijven.’

‘Klein kantoor, teveel regels’

De AA bleef als verweer vooral aanvoeren dat hij maar een klein kantoor heeft en de regeldruk enorm oploopt. De NBA zou wat dat betreft meer moeten doen voor het MKB, vond hij. ‘Ieder jaar komt er meer bij, het wordt steeds lastiger om alles bij te houden en bij te werken in dossiers.’ Aan de andere kant had hij de afgelopen jaren ook wel een aantal cursussen gevolgd waar hem duidelijk was geworden dat de accountant tegenwoordig poortwachter is geworden, vertelde hij. ‘De toezichthouder kijkt daar heel sterk op toe, terwijl wij dat als kleine praktijk nog niet zo sterk voelen. We doen al heel veel. […] Maar goed, over het beeld van de accountant die witwassen moet opsporen; dat is me inmiddels wel duidelijk geworden dat je dat gewoon moet doen.’

Kleine tekortkomingen?

Toch vond de AA sommige geconstateerde tekortkomingen niet al te ernstig. ‘Dit zijn echt niet alleen maar kleine dingetjes, het gaat ook om Wwft-verplichtingen’, legde voorzitter Schreuder hem echter voor. ‘Als ik op uw website kom, moet ik dan denken: ach, het is een klein kantoor. Die neemt het niet zo nauw?’ Nee, dat was natuurlijk niet de bedoeling. Ook het omturnen van zijn accountantsbedrijf naar een administratiekantoor ziet de AA niet zitten. ‘Ik heb de accountantsopleiding gedaan, klanten hechten daar ook waarde aan.’

De uitspraak volgt over ongeveer 15 weken.