Nieuwe topman ING krijgt er alleen inflatiecorrectie bij

ING trapt niet opnieuw in de beloningvalkuil. Het jaarverslag meldt dat de opvolger van de vertrekkende Ralph Hamers hetzelfde zal verdienen.

+ 1,5%

De bank gaat het beloningsbeleid baseren op andere bedrijven waaronder ABN Amro en Rabobank. Voor 2020 kan de nieuwe topman of vrouw een salarisverhoging van 1,5 procent van het basissalaris tegemoet zien. Hamers kreeg vorig jaar een bedrag van iets meer dan 2,5 miljoen euro. een stijging van 15,2 procent. 1,75 miljoen euro hiervan betrof het gewone salaris. Daarnaast kreeg de topman nog eens 266.000 euro als variabele beloning in aandelen.

Storm van kritiek

ING kreeg in 2018 enorme kritiek nadat de raad van commissarissen van de bank voorstelde het salaris van bestuursvoorzitter flink te verhogen. Onder maatschappelijke en politieke druk trok de bank het voorstel in. Topman Hamers zal per 30 juni vertrekken naar de Zwitserse bank UBS. Wie hem gaat opvolgen, is nog niet bekend.

Nederland gematigd

De topman van de Rabobank verdient inclusief pensioen ruim 1,2 miljoen euro per jaar, iets meer dan de topman van ABN Amro. De CEO van de Volksbank (in staatshanden) moet het met iets meer dan 500.000 euro doen. De inkomens van Nederlandse topbankiers blijft ver achter bij die van hun buitenlandse collega’s. Zo verdiende de voorganger van Ralph Hamers een paar jaar geleden bij UBS meer dan 11 miljoen euro per jaar. De topman van Charles Shwab (USA) toucheerde bijna 16 miljoen euro.