Nieuwe afspraken moeten toegang tot zakelijke betaalrekening voor ondernemers verbeteren

Ondernemers en non-profitorganisaties moeten eenvoudiger een zakelijke betaalrekening kunnen openen. Dat is de kern van een nieuw convenant dat werkgeversorganisaties, banken en maatschappelijke organisaties hebben gesloten om knelpunten in het aanvraagproces weg te nemen.

Aanleiding zijn concrete gevallen waarin bonafide ondernemers of goede doelen geen betaalrekening kregen en daardoor feitelijk niet konden opereren.

Het convenant is ondertekend door onder meer MKB-Nederland, VNO-NCW, Goede Doelen Nederland, VrijwilligerswerkNL, de Betaalvereniging Nederland en de Nederlandse Vereniging van Banken. Zij willen met de afspraken voorkomen dat ondernemers en non-profitorganisaties tussen wal en schip raken door strikte acceptatieprocedures bij banken.

Aanvraagproces

Banken wijzen aanvragen soms af vanwege risico’s in het kader van de Wwft of omdat activiteiten niet passen binnen het acceptatiebeleid van een individuele bank. Volgens de betrokken organisaties komt dat niet op grote schaal voor, maar heeft elke afwijzing grote gevolgen. Zonder betaalrekening kan een onderneming of stichting immers geen betalingen verrichten of ontvangen.

Een belangrijk onderdeel van het convenant is daarom meer transparantie. Banken spreken af duidelijker te communiceren over het aanvraagproces en bij een afwijzing zo goed mogelijk toe te lichten wat daarvoor de reden is. Ondernemers- en non-profitorganisaties zullen hun achterban tegelijkertijd beter informeren over het belang van een volledig en tijdig aangeleverd dossier.

Hulppunt bij KvK

Daarnaast komt er een hulppunt bij de Kamer van Koophandel. Vanaf 2026 kunnen ondernemers en non-profitorganisaties daar terecht voor informatie en advies over het aanvragen van een zakelijke betaalrekening en voor ondersteuning bij het vinden van alternatieve aanbieders. Banken kunnen afgewezen klanten actief doorverwijzen naar dit hulppunt. In dat geval hebben banken een inspanningsverplichting om mee te werken aan een oplossing en streven zij ernaar om tachtig procent van de doorverwezen aanvragen met een compleet dossier binnen twee weken te behandelen.

Met het hulppunt willen de convenantspartijen ook beter zicht krijgen op structurele problemen. Gedurende de driejarige looptijd van het convenant worden ervaringen gemonitord en besproken in het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer. De afspraken worden ondersteund door De Nederlandsche Bank en het Ministerie van Financiën.