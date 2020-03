Oefenen met aangifte IB

De Belastingdienst heeft op de internetsite van Kennisnetwerk een oefenomgeving beschikbaar gesteld voor het doen van aangifte inkomstenbelasting.

2017-2019

De adviseur kan deze omgeving gebruiken om klanten praktische informatie te geven over vragen in de aangifte, of laten zien hoe zij formulieren moeten invullen. In de online oefenomgeving staat een simulatie van de aangifte inkomstenbelasting 2017, 2018 en 2019, maar ook de voorlopige aangifte inkomstenbelasting 2019 en 2020 en de aangifte inkomstenbelasting voor buitenlandse belastingplichtige 2017, 2018, 2019. De versies voor buitenlands belastingplichtigen kunnen in het Engels omgezet worden.

Bron: Forum Fiscaal Dienstverleners, 5 maart 2020