Coronavirus: WW-uitkering bij werktijdverkorting oplossing bij tijdelijke omzetdaling

Werktijdverkorting en WW-uitkering is voor ondernemers dé oplossing bij tijdelijke omzetdaling wegens het coronavirus. Ondernemers doen er verstandig aan daar niet te lang mee te wachten en dit – indien noodzakelijk – nu te regelen. Omzetten kunnen tijdelijk immers drastisch teruglopen! Het voorkomt ook dat werkgevers goed opgeleide mensen moeten laten afvloeien naar bijvoorbeeld hun concurrent.

Sommige buitengewone gebeurtenissen zoals, de uitbraak van het coronavirus, vallen niet onder het normale ondernemersrisico. Andere voorbeelden die niet onder het normale ondernemersrisico vallen zoals brand of overstroming zijn ook denkbaar. De internationale transportsector – luchtvracht-, zeevracht- en wegtransportbedrijven maar ook havenoverslagbedrijven – heeft nu al te kampen met drastische werkvermindering en omzetdaling door de minder transporten van en naar Azië en binnen Europa. Het coronavirus is hiervan de oorzaak. Hierdoor gaan sommige bedrijven drastisch snijden en reorganiseren in hun personeelsbestand om hun kosten laag te houden. Echter, wanneer het coronavirus voorbij is dan trekken de markten weer aan en komt de ondernemer mankracht te kort om de sterke toename van het werk weer aan te kunnen. En dan ontstaat er een strijd op de markt wie de beste, meest ervaren mensen kan aantrekken. Personeel zit dan inmiddels bij de concurrent en de getroffen ondernemer mist dan alsnog de slag. Concurrentiebedingen zijn niet altijd overeengekomen of kunnen niet altijd worden afgedwongen. Het werk is er dan weer wel, maar de mensen werken dan misschien ergens anders. Dat zou een heel slecht scenario zijn. Gelukkig is daar een oplossing voor. Voor werknemers, voor wie de tijdelijke werkvermindering geldt, kan een WW-uitkering wegens werktijdverkorting (WTV) worden geregeld.

Geen sollicitatieplicht de eerste 6 weken

Bij de WTV gelden veelal dezelfde verplichtingen als tijdens een gewone WW, behalve dat de werknemer niet hoeft te solliciteren of zich hoeft in te schrijven als werkzoekende bij UWV WERKbedrijf. Pas als de werknemer door de WTV helemaal niet meer werkt en u verlenging aanvraagt van de WTV-periode komt de sollicitatieplicht in beeld. De werknemer moet zich dan uiterlijk de tweede dag na de eerste verlenging hebben ingeschreven als werkzoekende. Let wel, dat is dus al na de eerste 6 weken van werktijdverkorting.

Hoe pakt de werktijdverkorting financieel uit?

De werktijdverkorting is aan te vragen bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en geldt voor minimaal 2 tot maximaal 24 weken voor minstens 20% minder werk(uren). Verbetert de situatie binnen 6 weken dan kunnen uw werknemers weer gewoon aan het werk, maar als er nog geen verbetering is dan kan verlenging worden aangevraagd. Als de werkgever de vergunning voor werktijdverkorting van het ministerie van SZW heeft ontvangen, moet dit aan het UWV worden gemeld via het formulier Melding werktijdverkorting. Een verlenging van zo’n vergunning hoeft niet opnieuw aan het UWV te worden gemeld. Pas na afloop van de vergunningsperiode kan een werkgever voor zijn werknemers een tijdelijke WW-uitkering wegens werktijdverkorting aanvragen mits de werknemers voldoen aan de eisen van de Werkloosheidswet. Een tijdelijke WW-uitkering wegens werktijdverkorting moet binnen een week na afloop van de vergunningsperiode worden aangevraagd. Dit is dus in de zevende week nadat de werkgever de vergunning kreeg.

UWV vergoedt achteraf 70% van het loon voor de uren dat personeel niet werkte tijdens de vergunningsperiode. Dit geldt alleen voor de uren waarvoor een vergunning is verkregen. De werkgever betaalt dus uiteindelijk minder loonkosten (70% van de 20% verminderde werk-uren), terwijl de werknemers volledig in dienst blijven.

UWV betaalt de tijdelijke WW-uitkering aan de werkgever uit en de werkgever betaalt in de meeste gevallen het volledige loon uit aan zijn werknemers. Dit hangt af van wat in de vigerende CAO of arbeidsovereenkomst is overeengekomen. In de meeste arbeidsovereenkomsten zijn daar geen uitzonderingen voor gemaakt en betaalt de werkgever 100% van het loon door. Werknemers die minder loon krijgen, moeten de belangrijke wijzigingen in hun situatie zoals ziekte, vakantie en andere inkomsten altijd doorgeven aan het UWV.

Rekenvoorbeeld

Stel een ondernemer vraagt werktijdverkorting aan voor de afdeling ‘trucking’ van zijn transport bedrijf. Daar werken 10 chauffeurs die gemiddeld 40 uur per week werken en € 2.250,- bruto per maand verdienen. De ondernemer kan voor alle 10 chauffeurs een werktijdverkorting aanvragen van 8 uur – dus 1 werkdag – per week. In totaal levert dat een besparing op 40 werkdagen aan loon per 4 weken. Omgerekend komt dit neer op 20% van € 2.250,- = € 450,- per week x 10 chauffeurs = € 4.500,- x 70% = € 3.150,- bruto. In 6 weken levert u dat op 6 x € 3.150,- = € 18.900,- aan besparing op.

Werktijdverkorting en ziekte werknemer

Is een werknemer ziek voordat de vergunningsperiode ingaat? Dan betaalt de werkgever zijn loon door. Voor een zieke werknemer kan geen tijdelijke WW-uitkering worden aangevraagd. Wordt een werknemer ziek tijdens de vergunningsperiode? Dan loopt zijn tijdelijke WW-uitkering door.

Voorwaarden werktijdverkorting

Uiteraard zitten aan de WTV voorwaarden vast en die zijn best strikt:

Er moeten buitengewone omstandigheden (calamiteiten) zoals het coronavirus, die niet tot het normale ondernemersrisico behoren, worden aangetoond . Dus geen economische omstandigheden;

Er moet uiteraard ook een directe relatie bestaan tussen de aangevoerde oorzaak (de corona-uitbraak) en de werkvermindering, bijv. door het coronavirus zijn de vrachtopdrachten drastisch gedaald waardoor er minder werk is bij de luchtvrachtafhandeling;

De werkvermindering moet naar verwachting ten hoogste 24 weken beslaan. De verwachting is wel dat over een half jaar – in de zomer – het coronavirus enorm is afgezwakt en de wereldhandel zich weer heeft hersteld.

Reorganisatie en deeltijdontslag

Reorganisatie blijft trouwens ook altijd nog mogelijk en ook in combinatie met werktijdverkorting. Ook zou deeltijdontslag nog tot de mogelijkheid kunnen behoren mits dit op de juiste wijze geregeld wordt.

Weten welke weg voor een bedrijf het beste is?

Wij zijn arbeidsrechtexperts en gespecialiseerd in de advisering en de uitvoering van voornoemde middelen om uw personeelsbestand aan te passen aan de economische situatie. Indien u hulp nodig heeft daarbij, aarzel niet om een beroep te doen op ons om te kijken wat deze middelen voor u kunnen doen en voor welke van deze wegen uw bedrijf het beste in aanmerking komt.

Hella Vercammen, oprichtster en directeur van TLC en TLPC, bedrijfsjuridisch adviseur & privacyjurist (CIPP/EE)

