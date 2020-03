Drie jaar cel voor fiscaal vertegenwoordiger wegens miljoenenfraude BTW

De rechtbank Rotterdam heeft een 69-jarige Venlonaar veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf vanwege omvangrijke BTW-fraude die hij pleegde als feitelijk leidinggever van een bedrijf dat optrad als algemeen fiscaal vertegenwoordiger van een bedrijf uit Hong Kong. De man stak ongeveer € 4.700.000,- in eigen zak.

Als fiscaal vertegenwoordiger van het bedrijf uit Hong Kong verzorgde hij in Nederland de aangiften omzetbelasting namens het buitenlandse bedrijf en betaalde de van dat bedrijf ontvangen omzetbelasting aan de Belastingdienst. De verdachte vermeldde echter op de belastingaangiften steeds een te laag bedrag aan omzet en omzetbelasting. Op die manier gaf hij ongeveer € 4.700.000,- aan omzetbelasting die hij van het buitenlandse bedrijf had ontvangen niet aan bij de Belastingdienst. Dat bedrag stak hij in eigen zak. Om te voorkomen dat deze fraude en verduistering ontdekt zouden worden, vervalste de man diverse onderliggende stukken.

Noodlijdende bedrijven

De man stak een deel van het fraudebedrag in zijn noodlijdende bedrijven en betaalde er crediteuren mee. Hij wilde koste wat kost een faillissement voorkomen. Ook gebruikte de fiscaal vertegenwoordiger aanzienlijke bedragen voor privéuitgaven, zoals een auto van ongeveer € 100.000,-, de verbouwing van zijn huis voor ongeveer € 100.000,- en de aflossing van zijn hypotheek voor een bedrag van € 380.000,-.

Oplichting financieringsinstelling

Ook lichtte de man een financieringsinstelling op. Door een vervalst pensioenoverzicht en vervalste bankrekening bij de kredietaanvraag in te dienen kreeg hij een krediet van € 50.000,- verstrekt, waar hij op basis van zijn toenmalige financiële situatie hoogstwaarschijnlijk niet voor in aanmerking zou zijn gekomen. Een bedrag van ruim € 40.000,- van deze lening is niet afgelost.

Eigen financieel gewin

De rechtbank neemt het de fiscaal vertegenwoordiger kwalijk dat hij steeds alleen maar gemakkelijk eigen financieel gewin voor ogen heeft gehad en daarbij zeer berekenend te werk is gegaan om zijn handelen te verdoezelen. Niet alleen door het vervalsen van allerlei documenten, maar ook door het rekken van de controle door de Belastingdienst, zodat ontdekking van de door hem gepleegde feiten werd uitgesteld.

Gezien de aard en ernst van de door de verdachte gepleegde strafbare feiten, de hoogte van het totale fraudebedrag en de geruime periode waarin hij de fraude heeft gepleegd, is enkel het opleggen van een onvoorwaardelijke gevangenisstraf volgens de rechtbank op zijn plaats.