Update NBA Alert corona, derdenverklaring geen belemmering meer voor aanvraag uitstel van betaling

De NBA heeft woensdag een update gepubliceerd van NBA Alert 42 over de impact van het coronavirus op accountantswerkzaamheden. Daarin geeft de beroepsorganisatie ook meer duidelijkheid over de verklaring van een derde deskundige bij het vragen van uitstel van betaling door ondernemers bij de Belastingdienst. Verder gaat de NBA onder anderen in op de vragen hoe om te gaan met continuïteitsproblemen in de jaarrekening en de verklaring en met vertraging bij het verzamelen van informatie.



Onduidelijkheid

Er was de laatste dagen onduidelijkheid ontstaan over de door de fiscus gevraagde verklaring van een derde deskundige bij het vragen van uitstel van betaling bij de de Belastingdienst door ondernemers. In die verklaring moet worden aangetoond dat er sprake is van op dit moment werkelijk bestaande, acute betalingsproblemen van tijdelijke aard. Er moet ook uit blijken dat de klant de betalingsproblemen vóór een bepaald tijdstip oplost en dat de onderneming levensvatbaar is. Veel accountants vroegen zich echter af of daarmee niet het onmogelijk wordt gevraagd in deze onzekere tijden.

Kabinetsbrief: verklaring hoeft niet meteen

Als gevolg van de dinsdag door het kabinet aangekondigde extra economische maatregelen is de kwestie van de derdenverklaring iets minder urgent geworden. De regels voor het gebruikmaken van de uitstelfaciliteit worden namelijk vereenvoudigd. In de dinsdag door het kabinet aan de Tweede Kamer gezonden brief staat hierover: ‘Ondernemers kunnen met een brief uitstel van betaling aanvragen bij de Belastingdienst. Nadat het verzoek is ontvangen zet de Belastingdienst de invorderingsmaatregelen stil en krijgen ondernemers dus per direct uitstel van betaling. Individuele beoordeling van het verzoek vindt later plaats. Ondernemers hoeven niet meteen de vereiste “verklaring van een derdedeskundige” mee te sturen. Het kabinet wil dit proces voor de ondernemers zo eenvoudig mogelijk maken met zo min mogelijk administratie. Het kabinet onderzoekt nog hoe dit het meest eenvoudig kan worden vormgegeven.’

NBA blijft in overleg

De NBA was al in overleg met de Belastingdienst om duidelijkheid te krijgen over de kwestie. Uit de Kamerbrief blijkt nu dat sprake blijft van een ‘verklaring door een derde deskundige’, meldt de NBA in het geüpdatete alert. ‘Van de belastingdienst hebben wij begrepen dat deze uiterlijk 4 weken na de aanvraag tot het uitstel ingediend moet worden. Tijdens de vorige crisis is een brief ontwikkeld die accountants konden afgeven. Doel daarvan was om eenvoudige wijze, en dus ook met beperkte kosten, de belastingdienst te helpen bij hun beoordeling van de aanvraag. De NBA heeft intensief contact met de belastingdienst om op vergelijkbare wijze te rapporteren in het kader van het aanvragen van uitstel van belasting. Wij werken er aan dat dit overleg op korte termijn tot een voorbeeldtekst leidt die dan uiteraard op de website van de NBA wordt gepubliceerd. Gelukkig is het ontbreken van deze tekst, door de nieuwe regels, geen belemmering meer voor organisaties om uitstel van betaling aan te vragen.’

