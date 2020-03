‘Flagrante schending’ van fundamentele beginselen, 10 jaar geschrapt

Een bedrijf boekte een omzet van € 242.906. De accountant ging akkoord met een aangifte van € 10.019. Daar zijn geen verzachtende omstandigheden voor, oordeelt de Accountantskamer.

Nihilaangifte

De register-accountant, die het Openbaar Ministerie achter zich aankreeg, adviseerde de ondernemer, in strijd met de werkelijkheid, om nihilaangiften voor de BTW te doen. De kwestie speelde in 2014, 2015 en 2016. Zijn klant, een uitzendorganisatie in de transport, was in ernstige liquiditeitsproblemen gekomen. De accountant zei dat het idee was om de nihilaangiften later te herstellen. Dat dit nooit gebeurde, kwam volgens de beklaagde omdat er een insolventieonderzoek en strafrechtelijke vervolging begon.

Willens en wetens

De Accountantskamer gaat niet mee in deze redenatie. De RA heeft de belastingdienst willens en wetens en zonder overleg als externe financier gebruikt, staat in de uitspraak (19/439 Wtra AK) die op 20 maart 2020 gepubliceerd is. Daarmee is de fiscale wetgeving doelbewust overtreden. Had hij de ondernemer werkelijk voor een faillissement willen behoeden, zoals de accountant aanvoerde, dan had hij hem kunnen adviseren één of meerder uitstelverzoeken bij de fiscus in te dienen. Dat is niet gebeurd. Bovendien is niet gebleken dat betrokkene er op enig moment conform zijn bedoeling, zorg voor heeft gedragen het herstel daadwerkelijk te realiseren.

Bewust in strijd gehandeld

Door mee te werken aan het indienen van bewust te laag opgestelde aangiften omzetbelasting en loonheffing althans daartoe te adviseren en deze ook zelf voor de eenmanszaak en de vennootschap in te dienen heeft betrokkene naar het oordeel van de Accountantskamer in strijd gehandeld met de fundamentele beginselen ‘integriteit’ en ‘vakbekwaamheid en zorgvuldigheid’ als bedoeld in de artikelen 6 en 13 van de VGBA.

BV opgericht

De accountant wordt door het OM ook aangerekend dat hij adviseerde een vennootschap op te richten waarbij de ondernemer in dienst zou kunnen treden ten einde een ziekte-uitkering te kunnen ontvangen. De Accountanskamer vindt dit in strijd met het fundamentele beginsel van integriteit en professionaliteit. Deze handelwijze is zonder meer aan te merken als niet oprecht optreden dat het accountantsberoep in diskrediet brengt.

10 jaar geschrapt

De Accountantskamer vindt de schending van de fundamentele beginselen ‘integriteit’, ‘vakbekwaamheid en deskundigheid’ en ‘professionaliteit’ zodanig flagrant dat alleen een doorhaling uit het register voor 10 jaar passend wordt geacht.