Britse toezichthouder adviseert uitstel voorlopige cijfers

De Britse toezichthouder FCA heeft beursgenoteerde bedrijven in een brief gevraagd om nog minimaal twee weken te wachten met de publicatie van voorlopige jaar- of kwartaalcijfers vanwege de corona-uitbraak.

Investeerders op de kapitaalmarkten moeten kunnen vertrouwen op de informatie van beusrgenoteerde bedrijven, is de gedachtegang. ‘De ongekende gebeurtenissen van de laatste paar weken hebben ervoor gezorgd dat de basis voor de verslaglegging en planning van bedrijven snel verandert. Het is belangrijk dat ondernemingen voldoende aandacht hebben voor deze gebeurtenissen in hun publicaties. De tijdsplanning die voor de coronacrisis is gemaakt, biedt bedrijven niet voldoende tijd om dat te doen’, schrijft de FCA.

Onnodige druk

Daarnaast hebben bedrijven en controlerend accountants te maken met uitdagingen die nog niet eerder zijn voorgekomen. ‘De FCA is van mening dat de praktijk van het uitgeven van voorlopige resultaten voorafgaand aan de gecontroleerde verslagen onnodige druk legt op bedrijven en accountants.’ Ook al is het gebruikelijk, het publiceren van voorlopige financiële resultaten is niet verplicht in het Verenigd Koninkrijk, voegt de FCA eraan toe.

De Britse toezichthouders (naast de FCA ook AFM-tegenhanger FRC en DNB-equivalent PRA) overlegt over een pakket maatregelen om zeker te stellen dat bedrijven voldoende tijd nemen om betrouwbare cijfers op te stellen.