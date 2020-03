Corona | Dringend verzoek fiscus aan werkgevers: doe op tijd aangifte loonheffingen

De Belastingdienst doet een dringend verzoek aan werkgevers om hun aangifte loonheffingen op tijd te versturen. ‘Juist nu, tijdens de coronacrisis. Want UWV heeft de gegevens uit de aangiftes loonheffingen nodig voor de Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)-regeling.’

Als UWV ook de meest actuele gegevens uit de aangifte loonheffingen heeft, krijgt de werkgever snel waar hij of zij recht op heeft en werknemers die thuis komen te zitten of ziek worden ook, motiveert de fiscus het verzoek. ‘Wij doen dus een beroep op u om gewoon uw aangifte loonheffingen te doen. Maar u hoeft deze nog niet te betalen, als u uitstel van betaling aanvraagt. […] Wij hebben begrip voor de lastige situatie waarin veel werkgevers zich momenteel bevinden. Als u door het coronavirus in betalingsproblemen bent gekomen, kunt u bijzonder uitstel van betaling aanvragen.’

Uitstel van aangifte

Mocht het echt niet lukken om de aangifte loonheffingen gewoon op tijd te doen, vraag dan uitstel aan voor het doen van aangifte.

Stuur daarvoor een schriftelijk verzoek naar:

Belastingdienst

Postbus 8738

4820 BA Breda