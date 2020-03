Corona | SRA-kantoren: ‘35% klanten failliet bij lange crisis’

Als de coronacrisis langer dan twee maanden duurt, verwachten SRA-kantoren dat 35% van hun klanten het niet redt. Nog eens een derde krijgt liquiditeitsproblemen. Dat blijkt uit de eerste SRA-coronabarometer.

Maatregelen positief

Bij de uitvraag stonden veel steunmaatregelen nog in de steigers. Ook gold toen 6 april nog als eindtermijn. Inmiddels is die termijn verlengd naar 1 juni. 68% van de deelnemers aan de peiling was (zeer) positief over de verwachte effecten van de overheidsmaatregelen. Van uitstel van belastingen en werktijdverkorting wordt de meeste heil verwacht. Driekwart van de SRA-kantoren ervaart een (zeer) negatief sentiment door de coronacrisis. Iets minder dan een kwart is neutraal.

SRA herhaalt zijn peiling wekelijks.